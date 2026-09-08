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FOTO: Z Farmaku je Czech-Gen. Jak to vypadá v proslulém olomouckém podniku?

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Farmakon, Farmak a nyní Czech-Gen. Mnoho Olomoučanů zná chemicko-farmaceutický podnik v městské části Černovír, který v uplynulých měsících prošel změnou značky a názvu. Jak to vypadá uvnitř závodu, který své léčivé substance vyváží do více než 80 zemí světa?
FOTO: Z Farmaku je Czech-Gen. Jak to vypadá v proslulém olomouckém podniku?

FOTO: Z Farmaku je Czech-Gen. Jak to vypadá v proslulém olomouckém podniku?

Zdroj: Z Farmaku je Czech-Gen. Jak to vypadá v proslulém olomouckém podniku?
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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