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Z prodejního automatu ukradl vepřová kolena. Zloděj způsobil škodu za čtvrt milionu

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Na vepřové dostal pořádnou chuť. Neznámý pachatel se v Kaplici pokusil vloupat do tří prodejních automatů s uzeninami. Z jednoho nakonec čtyři vepřová kolena skutečně získal, ovšem jejich hodnota byla necelých 900 korun. Celková škoda je mnohonásobně vyšší.
Z prodejního automatu ukradl vepřová kolena. Zloděj způsobil škodu za čtvrt milionu

Z prodejního automatu ukradl vepřová kolena. Zloděj způsobil škodu za čtvrt milionu

Zdroj: Policie ČR
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...

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