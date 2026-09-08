Z prodejního automatu ukradl vepřová kolena. Zloděj způsobil škodu za čtvrt milionuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Z prodejního automatu ukradl vepřová kolena. Zloděj způsobil škodu za čtvrt milionu
Řidičům na hlavním tahu I/4 mezi Strakonicemi a hraničním přechodem Strážný už nic nebrání v plynulé jízdě....
Na Šumavě se do půdy dostává jedovatý plyn. Unikat má v oblasti Dobré Vody u Prášil na Klatovsku. Poslanec...
Časté výpadky staré keramické pece komplikují provoz chráněné dílny v Borovanech a přinášejí další náklady....
Ve Strakonicích došlo ke střetu cyklisty s vlakovou soupravou. K nehodě došlo na přechodu přes železniční...
Články z Budějcké Drbny přinášejí aktuální dění z Českých Budějovic a celého Jihočeského kraje. Věnují se tématům, která přímo ovlivňují život místních obyvatel – od politiky, dopravy a školství přes kriminalitu až po kulturu, sport a každodenní zajímavosti z regionu. Obsah je čtivý, svižný a...Všechny články tohoto autora →
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