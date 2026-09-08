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Stát chtěl hrad Hartenberg zbourat, dnes se do něj vracejí turisté. Za záchranou stojí jeden muž a stovky dobrovolníků

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Hrad Hartenberg úřady odsoudily k zániku a jeho zkázu urychlily ničivé požáry. Záchrana ohořelých trosek jedním odvážlivcem přinesla překvapivý obrat.
Hrad Hartenberg - Pohled na nádvoří hradu.

Hrad Hartenberg - Pohled na nádvoří hradu.

Zdroj: FOTO:Azby1.1, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Výletárium

Web přináší tipy na výlety po České republice i do zahraničí, inspiraci pro víkendové pobyty, rodinné cestování i objevování méně známých míst. Čtenáři zde najdou doporučení na zajímavé destinace, přírodní krásy, historická místa i praktické rady, které se hodí před každou cestou.Obsah propojuje...

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