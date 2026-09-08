Stát chtěl hrad Hartenberg zbourat, dnes se do něj vracejí turisté. Za záchranou stojí jeden muž a stovky dobrovolníků

Hustý les nedaleko Sokolova skrývá monumentální stavbu, která měla podle původních plánů úřadů dávno zmizet ze světa. V polovině 90. let minulého století narazil Bedřich Loos na žalostné ruiny hradu Hartenberg a místo ho okamžitě okouzlilo. Peníze z prodeje vlastní nemovitosti investoval do nákupu ohořelých zdí a odstartoval neuvěřitelnou záchrannou misi. Dnes se z trosek klube vyhledávaný turistický cíl s jedinečnou atmosférou.
Zkáza pyšného šlechtického sídla
Historie památky sahá až do 12. století, kdy na skalním ostrohu nad říčkou Svatavou vyrostl pomezní ministeriální hrad. Pozdější majitelé sídlo přestavěli na pohodlný renesanční a barokní zámek s bohatou knihovnou. Zlom přišel po konfiskaci majetku hraběnce Františce Kopalové v roce 1945. Stát ztratil o údržbu budov zájem a zámecké komnaty začaly sloužit jako sýpka nebo sklad brambor. Stropy se pod obrovskou tíhou zemědělských plodin brzy propadly.
Opuštěný areál vytrvale přitahoval vandaly a zloděje. Pokusy skupiny nadšenců o záchranu památky na konci 70. let tehdejší úřady zakázaly. V červenci 1985 zachvátil hlavní palác úmyslně založený požár, po kterém na místě zbylo jen torzo stěn. O šest let později plameny pohltily i zámeckou věž. Zástupci státu začali zcela vážně uvažovat o celkové demolici poškozených zbytků zdiva.
Nová naděje pro ohořelé zdi
Bedřich Loos převzal areál v roce 1997 a zahájil obnovu tradičními stavebními postupy. „Na ruiny jsem narazil náhodou,“ zavzpomínal Loos na své první setkání se zničenou památkou. Do vyklízení sutin se tehdy pustil s hrstkou přátel zcela bez zkušeností. Brzy k sobě přitáhl další podobně smýšlející lidi z celého světa ochotné s prací pomoci.
Díky mezinárodním programům se na místě vystřídalo přes patnáct set dobrovolníků ze 78 zemí. Práce na záchraně probíhají za využití místních zdrojů a historických řemeslných postupů. Loos navíc založil stavební huť zaměstnávající sociálně znevýhodněné obyvatele z okolí. Pracovníci pod dohledem odborníků získávají nové dovednosti a pomáhají s opravami dalších cenných staveb v obci.
Hradní palác znovu pod střechou
Dlouholeté úsilí přináší viditelné výsledky. Hlavní palác se dočkal obnovy až do výše druhého patra a chrání ho provizorní zastřešení. Novou střechu získala také hradní věž a citlivou opravou prošla gotická kaple Svatých Tří králů z patnáctého století. Obětavá práce vynesla záchrannému týmu v roce 2016 ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro.
Archeologické průzkumy během vyklízení sutin přinesly překvapivé objevy. Pod hradním nádvořím odborníci odkryli románské základy z přelomu dvanáctého a třináctého století. Hluboko ve skále se podařilo vyčistit i původní studnu s hloubkou úctyhodných třiadvacet metrů.
Podzimní víkendy zvou k návštěvě
Obnovené prostory si mohou návštěvníci osobně prohlédnout během zářijových a říjnových víkendů. Prohlídky s průvodcem začínají každou celou hodinu od 10 do 16 hodin. Dospělí za vstup zaplatí 150 korun, snížené vstupné pro děti, studenty a seniory vyjde na rovnou stokorunu. Výtěžek ze vstupného i prodeje drobných suvenýrů putuje přímo na účet spolku pro další etapy oprav.
Cesta do osady Hřebeny vede přes nedaleký Josefov na Sokolovsku. Pro motoristy je k dispozici malé parkoviště přímo u nájezdu k památce, další místa se nacházejí u bývalé školy. Přímo k hlavní bráně smí vyjet pouze zdravotně znevýhodnění turisté. Pěší výletníci mohou zvolit cestu vlakem na zastávku Hřebeny, odkud vede krátká značená trasa podél kolejí a následně strmě do kopce.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vyletarium.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (npu, hartenberg, seznamzpravy).