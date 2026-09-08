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Žena na smrtelné posteli přiznala, co udělala synovi v 7 letech. Tajemství držela 43 let, policie začala vyšetřovat

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Šokující zpověď sedmasedmdesátileté ženy rozjela mašinérii policejního vyšetřování, které mohlo skončit i obviněním z vraždy. Jeho závěru se ale sama už nedočkala.
Smutná seniorka s hlavou v dlaních

Smutná seniorka s hlavou v dlaních

Zdroj: Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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