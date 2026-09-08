Žena na smrtelné posteli přiznala, co udělala synovi v 7 letech. Tajemství držela 43 let, policie začala vyšetřovat

Dlouhé desítky let v sobě sedmasedmdesátiletá žena nosila trýznivé tajemství, ke kterému se doznala až na smrtelné posteli. Vědoma si toho, že jí zbývá už jen pár dnů života, se před několika týdny svěřila stanici
BBC, že v roce 1981 záměrně ukončila život svého malého syna. Nevyléčitelně nemocnému chlapci, který měl vzácnou a agresivní formu rakoviny ve čtvrtém stádiu a trpěl nesnesitelnými bolestmi, podala smrtelně velké dávky morfia. Přiznání zoufalé matky šokovalo svět
Jen několik dní před svou smrtí šokovala 77letá Antonya Cooperová z Abingdonu v britském hrabství Oxfordshire svět svým děsivým přiznáním k více než čtyřicet let starému činu. V prosinci 1981
podala smrtelnou dávku morfia svému tehdy sedmiletému synovi Hamishovi. V té době chlapec už skoro dva roky bojoval se vzácnou rakovinou a trpěl obrovskými bolestmi. Lékaři u něj neuroblastom diagnostikovali v pěti letech a dávali mu původně jen tři měsíce života.
Antonya Cooper has admitted hastening the death of her terminally ill son, Hamish, in 1981 — but she says police will need to act fast if they plan to charge her, because she is dying ⬇️ — The Times and The Sunday Times (@thetimes)
https://t.co/gPKTCvX1w4 July 3, 2024
Seniorka uvedla, že si je vědoma toho, že by mohla být obviněna ze zabití nebo i z vraždy, ale to jí starosti nedělá. Sama totiž bojuje s rakovinou a ví, že
její dny na tomto světě už jsou sečteny. Svého činu nelituje. „Vím jistě, že když mi Hamish řekl, že má bolesti, a zeptal se mě, jestli bych mu od nich mohla ulevit, věděl, co se stane… Bylo to správné. Můj syn čelil tomu nejstrašnějšímu utrpení a já jsem tomu nemohla jen tak přihlížet,“ cituje ženu web BBC. Vyzvala vládu, aby legalizovala eutanazii
Svým přiznáním k zoufalému činu, který spáchala před třiačtyřiceti lety, chtěla seniorka apelovat na britskou vládu, aby legalizovala asistované ukončení života, a tím umožnila trpícím
lidem, kteří se potýkají s nevyléčitelnými chorobami, snesitelný konec života. Eutanazie je v Anglii nezákonná a každý, kdo ji provede, může být obviněn z vraždy. Cooperová založila v roce 1982 charitativní organizaci The Neuroblastoma Society, která pomáhá nemocným dodnes.
https://youtu.be/1R0drvB69JY?si=xcCfH6e1j5kyBqmh
Případem podezřelé smrti malého Hamishe se začala zabývat policie. Vyšetřování pokračuje, přestože Antonya Cooperová, která měla rakovinu prsu, slinivky a jater, před několika týdny zemřela.
„Byla klidná, bez bolesti, doma se svou milující rodinou. cituje server Stalo se to přesně tak, jak by si přála. Žila svůj život podle svých vlastních pravidel a stejně tak i zemřela,“ People prohlášení rodiny. V poslední době sílí ve Spojeném království volání po změně zákona o asistované smrti.
Zdroj:
DámskýDeník.cz
Autor:
Redakce DámskýDeník