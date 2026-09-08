Dítě se narodí v prosinci 2026, rodiče začnou příspěvek čerpat až v roce 2027. Na 400 tisíc přesto nedosáhnou

Dítě se narodí v prosinci 2026, rodiče začnou příspěvek čerpat až v roce 2027. Na 400 tisíc přesto nedosáhnouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dítě se narodí v prosinci 2026, rodiče začnou příspěvek čerpat až v roce 2027.
Podpora v nezaměstnanosti se má od roku 2027 znovu změnit. Ani zaměstnanec s vysokou mzdou ale nemůže...
Dvě ženy mohou ukončit rodičovskou v prakticky stejné situaci, přesto může o výši jejich podpory rozhodnout...
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Stejná výše důchodu ještě nemusí znamenat stejné zvýšení ve stejnou dobu. Připravovaná změna má část penzí...
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