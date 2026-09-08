Hradecký jazzový festival láká na výlet hudební krajinou a koncerty v sauně

Do Hradce dorazí přes 40 hudebníků z více než deseti zemí. "Mapa ticha, Vůně džungle, Ostrovy a oceány, Tajuplné dálky a Cesta do neznáma. To jsou motta jednotlivých koncertních večerů letošního ročníku festivalu. Věříme, že fantazie vystupujících umělců nadchne," uvedl mluvčí festivalu Vojtěch Drnek.
Festival zahájí v úterý 6. října v secesní budově Muzea východních Čech slovenská sestava Lenka Gálisová Quartet, která propojuje tradici swingových zpěvaček se současným jazzovým zvukem.
Ve středu se v Divadle Drak představí dvě podoby evropské improvizované hudby. "Olie Brice Quartet navazuje na silnou londýnskou tradici avantgardního jazzu a propojuje autorské kompozice s volnou improvizací a ohlasy freejazzu. Následovat bude německý In Cahoots feat. Ingrid Laubrock, v němž se kompozice Franka Gratkowského potkávají s improvizací a výrazných hlasů současného saxofonu," uvedl Drnek.
Čtvrteční program otevře hudební rituál Prague Quiet Music Collective: 100°C, který přinese živou hudbu do prostorů sauny NUUK. "Čtvrtek v Divadle Drak bude patřit mladé generaci současného jazzu. Max Johnson Trio propojí jazzové kořeny s energií newyorské improvizované scény, zatímco dánský Jeppe Zeeberg and the Absolute Pinnacle of Human Achievement nabídne výbušnou směs jazzu, improvizace a progresivní hudby," uvedl Drnek.
Páteční program s podtitulem Tajuplné dálky zahájí v Petrof Gallery pianistka Kristina Barta s kvintetem Red Landscape. "V Bio Centralu následně saxofonista a skladatel Marcel Bárta představí nový projekt Die Clique," uvedl Drnek. Páteční večer uzavře mezinárodní kvarteto Brique.
Sobota nabídne druhé uvedení saunovacího projektu Prague Quiet Music Collective: 100°C a poté intimní koncert tria Doroty Barové ve Sboru kněze Ambrože, kde se hlas a violoncello potkají s jazzem, alternativou a polskými texty. "Večer v Bio Centralu zahájí Arcanum Quartet – Trygve Seim, Arve Henriksen, Anders Jormin a Markku Ounaskari, čtyři důležité osobnosti minimalistického skandinávského jazzu. Festival vyvrcholí setkáním trojice Rodrigo Amado, Joëlle Léandre a Gerald Cleaver," dodal Drnek.
Vstupenky v cenové relaci od 150 do 350 korun jsou v prodeji on-line. V prodeji jsou také dva typy permanentek, na celý festival za 1650 korun, pro studenty a seniory za 1250 korun a na páteční a sobotní program za 850 korun, se slevou za 650 korun.