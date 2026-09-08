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Hradecký jazzový festival láká na výlet hudební krajinou a koncerty v sauně

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Festival Jazz Goes to Town/Jazz jde městem s podtitulem Podivuhodný výlet představí 12 hudebních projektů na šesti místech Hradce Králové. Letošní ročník se uskuteční 6. až 10. října a láká na výlet pestrou hudební krajinou i neobvyklými koncertními prostory, doprovodný program bude v sauně.
Hradecký jazzový festival láká na výlet hudební krajinou a koncerty v sauně

Hradecký jazzový festival láká na výlet hudební krajinou a koncerty v sauně

Zdroj: Jazz goes to town
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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