SÚBJ: Průzkum na Šumavě neodhalil žádné látky používané jako chemické zbraně

„Terénními ani laboratorními metodami nebyla prokázána přítomnost látek uvedených v příloze k Úmluvě o zákazu chemických zbraní ani jejich relevantních degradačních produktů. V lokalitě tedy nebyla detekována přítomnost látek, které byly v historii používány jako chemické zbraně (yperit, sarin nebo látka VX). Současně nedošlo k nálezu nádob, které by obsahovaly toxický plyn fosgen,“ uvedl SÚJB.
[clanek:899557]
Místo přesto označil za významnou ekologickou zátěž. Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) dnes řekl, že se ve zmíněném prostoru našlo asi 1000 tun kontaminované zeminy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi, mezi kterými jsou například dioxiny, furany, rtuť, arsen a chlorovaná rozpouštědla. Situaci označil za ekologickou katastrofu, přesto starostové okolních obcí stále neobdrželi bližší informace.
„Ze včerejška z facebooku vím, že je nějaká havárie na Šumavě. Dneska ráno mi volali z ministerstva životního prostředí, že se něco děje, aby starostové bližších obcí měli nějaké informace a byli připraveni na dotazy občanů. Řekli nám, abychom sledovali v 11:00 briefing k situaci, kde by měli upřesnit místo," řekl starosta města Hartmanice Pavel Valdman (SNK Hartmanice 2018). Ve 13:00 uvedl, že se mu nikdo z MŽP zatím neozval, a stále tedy neví, kde to je.
Lidé ani turisté na Šumavě netuší, že by neměli chodit do lesa
Lidé ani turisté na Šumavě netuší, kde v lesích v bývalém vojenském prostoru Dobrá Voda na Klatovsku se mohou nacházet nebezpečné chemikálie. Do lesů, v nichž teď začínají růst houby, míří denně množství místních lidí i turistů. O nebezpečí dosud nic netušili, do lesa se ale ani teď nebojí chodit. Některým však vadí, že nikdo neoznámil přesnou lokalitu, které by se měli vyhýbat.
Červený nechtěl upřesnit, kde přesně se zasažené území nachází. Podle ministra ale hrozí místním obyvatelům nebezpečí, protože některé sudy zrezivěly a chemické látky z nich začaly unikat. V případě požáru by podle ministra mohl nastat výbuch.
[clanek:899576]
Lokalita v lesích, kterou policie označila páskami a hlídá ji hlídka se služebním vozem, je zhruba deset kilometrů od Hartmanic a přibližně stejně daleko od Prášil. Vede k ní silnice, ale je tam zákaz vjezdu aut, z této silnice odbočuje turistická stezka, která vede přímo kolem páskou obehnané lokality. Na stezce je ale čerstvě umístěný zákaz vstupu několik set metrů od hlídkující policie.
Oficiální turistická parkoviště v okolí Prášil či Hartmanic i některé vjezdy do lesů jsou obsazené parkujícími auty.
Většina oslovených lidí - místních, cyklistů, turistů i houbařů - ale o možném nebezpečí z uložených chemikálií nic nevěděla. Na dotaz, jestli se bojí jít do lesa, většinou odpovídali, že se nebojí a když náhodou narazí na policejní pásku, dál nepůjdou.
„V souvislosti se situací v zájmové lokalitě zajišťují naše hlídky v nepřetržitém výkonu služby monitoring území, aby tak zabránily vstupu nepovolaných osob do této lokality. Jedná se o naši součinnost pro ministerstva, která se touto problematikou aktuálně zabývají," řekla bez konkrétního uvedení lokality plzeňská krajská policejní mluvčí Pavla Burešová.
Sanace území má začít na konci září a potrvá do června 2028. Stát bude asi 192 milionů korun s DPH.