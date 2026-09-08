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SÚBJ: Průzkum na Šumavě neodhalil žádné látky používané jako chemické zbraně

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K situaci v Národním parku Šumava už se vyjádřil také Státní úřad pro jadernou bezpečnost (SÚJB). Podle něj dosavadní průzkumné práce sanační firmy Dekonta v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku nezjistily žádné látky historicky používané jako chemické zbraně, třeba yperit či sarin. V lokalitě nebyly nalezeny ani nádoby s jedovatým plynem fosgenem.
SÚBJ: Průzkum na Šumavě neodhalil žádné látky používané jako chemické zbraně

SÚBJ: Průzkum na Šumavě neodhalil žádné látky používané jako chemické zbraně

Zdroj: Richard Beneš
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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