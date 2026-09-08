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Divácký hit, nebo naprostý propadák? Hřebejkovo Na tělo budí rozpaky a zkouší naši trpělivost

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Největší podzimní seriál České televize má za sebou rozpačitou premiéru. Devítidílná dramedie Na tělo od Jana Hřebejka a Martiny Formanové se po první odvysílané epizodě nezapsala dvakrát pozitivně. Údajně satirický příběh o sedmi spolužácích a jejich životních eskapádách v období třídního srazu je zatím pro diváky spíš otravný, což se vedle rozlítané struktury často připisuje také nesympatickým postavám či nefungujícímu humoru.
Divácký hit, nebo naprostý propadák? Hřebejkovo Na tělo budí rozpaky a zkouší naši trpělivost

Divácký hit, nebo naprostý propadák? Hřebejkovo Na tělo budí rozpaky a zkouší naši trpělivost

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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