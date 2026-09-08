Divácký hit, nebo naprostý propadák? Hřebejkovo Na tělo budí rozpaky a zkouší naši trpělivost

Projekt od bývalých spolužáků z FAMU, režiséra Jana Hřebejka (Pelíšky, Musíme si pomáhat) a spisovatelky, příležitostné herečky a scenáristky Martiny Formanové (Škoda lásky), byl během letní propagace popisován jako chytrá a sebeironická vztahová komedie o krizi středního věku, dospívajících dětech a třídním srazu po třiceti letech. „Chtěl bych, aby to byla komedie – ne třaskavá – taková satirická komedie,“ prohlašoval Hřebejk už při natáčení, které si do jisté míry objednal.
„Spolupráci s režisérem Janem Hřebejkem a producentem Josefem Vieweghem jsem si nanečisto vyzkoušela již na projektu Sestry. Zjistili jsme, že si sedneme nejen lidsky, ale i pracovně. Série pak vlastně vznikla na popud Jana Hřebejka, kterému se líbila moje knížka Povídky na tělo. Navrhl mi, abych některé postavy a motivy pospojovala a rozpracovala do delšího formátu,“ popisovala první krůčky seriálu Formanová, která celý děj zasadila do rámce připravovaného třídního srazu po třiceti letech. Sedm protagonistů má díky němu příležitost podívat se zpátky, ale i dopředu. Jejich kariéry, vztahy, děti i manželství jsou těžce zkoušeny, a když se sejdou na třídním srazu, masky a přetvářky rázem odpadají. „Věk protagonistů mi totiž poskytl ideální příležitost zapojit do vyprávění též jejich rodiče a větší i menší děti,“ pochvalovala si scenáristka, které s dramatickou stavbou vypomohl zmíněný Josef Viewegh.
Na jeho popud se příběh z původně plánovaných čtyř epizod rozvětvil a protáhl, což koresponduje s Vieweghovým srdcovým projektem Oktopus, který rozvíjí také z pozice scenáristy. „Na tělo přináší neotřelý, lidsky pravdivý a humorný pohled na generační soužití, sny, které se nesplnily, i naděje, které ještě žijí,“ tvrdil Viewegh před premiérou. „Naše postavy jsou z masa a kostí, se všemi chybami i kouzlem, které přináší život ve čtyřiceti, padesáti i dvaceti letech. V množství trefených charakterů se najde každý. Přesně odposlechnuté dialogy a překvapivé pointování obrazů dávají příběhu nebývalý šmrnc.“
Po pátečním uvedení první epizody, kterou nyní doženete na iVysílání, by s ním ale mnoho diváků nesouhlasilo. V databázi Kinoboxu se hodnocení prozatím zaseklo na 35 % a uživatelé vyjadřují trpkost také v komentářích. „Komedie??? První díl představil postavy, kterým život odebral úsměv z tváře. Jeden každý má nějaký problém a vztahy jsou spíš chladné než vřelé. Postav je mnoho a začaly se proplétat,“ shrnuje své rozpačité dojmy uživatelka avenis, která se ještě nachází v pozitivnějším spektru. „Hodně slabé. Na to, že to má herecké legendy, tak je seriál nedotažený, nudný, táhne se. Nebyl ani vtipný. Podle nálady možná dám druhý díl, ale zatím chuť nemám,“ kontruje uživatel Italfilm, jenž správně zmiňuje silné herecké obsazení – které je vrstevnatější, než se na první pohled zdá.
Hřebejk totiž vedle prověřených harcovníků včetně Tatiany Dykové, Zuzany Bydžovské, Ivy Janžurové či Bolka Polívky obsadil také několik svých kolegů „zpoza kamery“, s nimiž prý rád natáčí, protože jsou k němu loajální. Důležitých rolí se ujali režiséři Slávek Horák (Havel) a Viktor Tauš (Amerikánka) nebo scenárista Marek Dobeš (Jan Žižka), což má mimo jiné probouzet autenticitu, o kterou už na papíře usilují i dialogy, zejména ty mezi frustrovanými rodiči a jejich nespokojenými dětmi. Ani to se ale úplně nedaří a seriál má dle uživatele Profp62 „nerealistické postavy a dialogy šustící papírem“.
První epizodu si sice nenechalo v televizi ujít 854 tisíc diváků a premiéra se díky tomu dá označit za úspěch, je však otázkou, jak dlouho seriálu vysoké ratingy vydrží. Kdysi nejprestižnější tuzemský filmař totiž dle diváckých i kritických ohlasů spíš zkouší naši trpělivost a pomalu uzluje příběhové nitky s postavami, které reprezentují různá životní stadia. Změť klasických vztahových motivů či genderového soupeření nejsilněji propojuje téma nespokojenosti a zkreslené představy o vlastním těle, které především ženám ubírá sebevědomí během dospívání a také v práci (nebo na přehlídkách Miss) ústí v závažná traumata. Výstavba organického světa a rytmizovaného vyprávění je ale zatím těžkopádná a diváci zjevně musí protivné momenty i často nepřesvědčivé herectví překousnout, aby se samotného třídního srazu pomyslně dožili. Tenhle příběh a jeho tupý satirický styl jsou psány na tělo zatím málokomu.
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Zdroje: Česká televize, Český rozhlas, Deník.cz, Kinobox