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Půjčovny lodí v Bohumíně zaznamenaly úspěšnou sezonu. Nejvíce lákala šlapadla

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Městské půjčovny lodí v Bohumíně na Karvinsku za sebou mají úspěšnou sezonu. V půjčovně na Vrbickém jezeře meziročně vzrostl zájem vodáků o třetinu. Zaznamenala 679 výpůjček.
Půjčovny lodí v Bohumíně zaznamenaly úspěšnou sezonu. Nejvíce lákala šlapadla

Půjčovny lodí v Bohumíně zaznamenaly úspěšnou sezonu. Nejvíce lákala šlapadla

Zdroj: město Bohumín
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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