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Z hromady suti na lukrativní adrese v centru Hradce vyrostou nové byty

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Ještě před pár týdny tu stála kancelářská budova, dnes je tu jen bagr, suť a prázdný pozemek. Demolice ve Škroupově je hotová a na jejím místě má vyrůst nový šestipodlažní dům se 74 byty, pěti komerčními jednotkami a podzemními garážemi.
Z hromady suti na lukrativní adrese v centru Hradce vyrostou nové byty

Z hromady suti na lukrativní adrese v centru Hradce vyrostou nové byty

Zdroj: Hanka Poskočilová
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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