Z hromady suti na lukrativní adrese v centru Hradce vyrostou nové bytyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Z hromady suti na lukrativní adrese v centru Hradce vyrostou nové byty
Jičín se od středy 9. září znovu promění v město pohádky. První den festivalu nabídne trhy, tvořivé dílny,...
Šest, deset, nebo patnáct procent? Nabídku spropitného dnes hostům stále častěji předkládá rovnou platební...
Fotbalisté Hradce Králové zopakovali rok starý výsledek a před domácími fanoušky porazili pražskou Spartu...
Město Jičín dnes dopoledne vydražilo čtyři pozemky pro stavbu bytových domů v areálu bývalých kasáren za...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →