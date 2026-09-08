Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

V Itálii musíte zazvonit, abyste se dostali k moři. Státní pláže pronajímají za zlomek ceny a na desítky let dopředu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když italský podnikatel zaplatí státu roční nájem za kus pobřeží, vystačí si s částkou 3 204 eur, tedy zhruba 80 tisíc korun.
V Itálii musíte zazvonit, abyste se dostali k moři. Státní pláže pronajímají za zlomek ceny a na desítky let dopředu

V Itálii musíte zazvonit, abyste se dostali k moři. Státní pláže pronajímají za zlomek ceny a na desítky let dopředu

Zdroj: Foto: Pickpik
Reklama
Další články z VědaŽivě.cz
Magalhães stvořil globalizaci, ale zemřel na Filipínách. Jeho vojákům pak domorodci provrtali nohy, aby nemohli utéct
Magalhães stvořil globalizaci, ale zemřel na Filipínách. Jeho vojákům pak domorodci provrtali nohy, aby nemohli utéct
Botanici závodí s časem, aby zachránili zombie strom. Houba napadá mladé výhonky a blokuje reprodukci celého druhu
Botanici závodí s časem, aby zachránili zombie strom. Houba napadá mladé výhonky a blokuje reprodukci celého druhu

V australském Queenslandu stojí stromy, které vypadají živé, ale biologicky už umírají. Vědci jim dali...

Účtenka z koše před obchodem stačí k podvodu za tisíce korun. Funguje díky slabině v systému výměny zboží
Účtenka z koše před obchodem stačí k podvodu za tisíce korun. Funguje díky slabině v systému výměny zboží

Krádeže v českých prodejnách meziročně stouply o 15,4 % a jeden z triků, který se šíří, nepotřebuje víc než...

Archeologové odkryli hrobku šlechtice s rukama přes obličej. Kolem něj leželo šest obětovaných dětí z jeho rodu
Archeologové odkryli hrobku šlechtice s rukama přes obličej. Kolem něj leželo šest obětovaných dětí z jeho rodu

Říjen 2021. Tým z peruánské Národní univerzity San Marcos zahajuje výzkum v rozlehlém předkolumbovském...

Delfín v Benátkách nepotřebuje ochranu přírody, říkají vědci. Jediné riziko je chování turistů u Sv. Marka
Delfín v Benátkách nepotřebuje ochranu přírody, říkají vědci. Jediné riziko je chování turistů u Sv. Marka

24. června 2025 zaznamenali biologové v jižní části Benátské laguny hřbetní ploutev delfína skákavého.

Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

Články z VědaŽivě.cz přibližují aktuální dění ve světě vědy, technologií a přírody způsobem, který je srozumitelný i pro čtenáře bez odborného vzdělání. Nabízejí přehled nových objevů, výzkumů a trendů, ale i zajímavosti z každodenního života, které mají vědecké pozadí – od lidského zdraví přes...

Všechny články tohoto autora →
VědaŽivě.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.