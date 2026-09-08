S mírným zpožděním skončily opravy Stupkovy. Přibyla třicítka parkovacích místPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
S mírným zpožděním skončily opravy Stupkovy. Přibyla třicítka parkovacích míst
Předjíždění nákladního vozidla nezvládl na Přerovsku šestapadesátiletý řidič Octavie. Při manévru přejel do...
Dlouho připravovaný a klíčový podklad pro rozvoj Olomouce by měl přezkoumat soud. Proti v červnu...
Až varovné výstřely zastavily šestatřicetiletého řidiče, který nejprve v autě a poté po poli prchal před...
Patnáct nových monitorů dechu nyní získalo Novorozeneckého oddělení šternberské nemocnice. Každé miminko...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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