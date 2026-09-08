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Komický Top Gun s Deadpoolem a Zlatoslavem Lockhartem. Mayday ze sovětského území pobaví

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Služba Apple TV přináší akční komedii Mayday, v níž Ryan Reynolds v osvědčené roli Ryana Reynoldse ztroskotá se špionážním letounem v Sovětském svazu, kde se ho ujme bývalý agent KGB a velký fanoušek Top Gunu Kenneth Branagh. Nepravděpodobní parťáci se prodírají zmrzlou krajinou a zástupy ještě sveřepějších soudruhů na svobodu, což je v energickém provedení režisérů Johna Francise Daleye a Jonathana Goldsteina (Dungeons & Dragons: Čest zlodějů) poměrně zábavné. Vzniká schematická „buddy“ pohádka s falešným přízvukem z dob studené války, kdy nikdo nepochyboval, že kope za ten správný tým.
Komický Top Gun s Deadpoolem a Zlatoslavem Lockhartem. Mayday ze sovětského území pobaví

Komický Top Gun s Deadpoolem a Zlatoslavem Lockhartem. Mayday ze sovětského území pobaví

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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