PS5 neumí Bluetooth sluchátka, ale malý USB-C adaptér za pár stovek to vyřeší. Většina hráčů o něm neví

Když si k PS5 zkusíte připojit vlastní Bluetooth sluchátka, konzole vás odmítne chybovou hláškou CE-109531-9: „Bluetooth audio zařízení není s PS5 kompatibilní.“ Nejde o závadu, skrytou položku v menu ani o špatný postup. Sony to tak prostě chce; v
oficiálním PS5 FAQ firma výslovně uvádí, že Bluetooth headsety třetích stran nejsou podporované a hráči mají sáhnout po USB nebo analogových sluchátkách. Právě tady přichází na scénu UGREEN BT501, USB-C Bluetooth vysílač o rozměrech 32 × 16 × 7 mm a hmotnosti pouhé 4 gramy. Zastrčíte ho do USB-C portu konzole, PS5 ho rozpozná jako běžný USB headset a zvuk pošle bezdrátově do vašich sluchátek. Přitom v českých obchodech stojí od zhruba 430 korun. Že o něm většina hráčů netuší, není překvapení: produkt existuje od poloviny roku 2024, ale jde o neoficiální řešení mimo ekosystém PlayStation. V diskuzích, fórech ani v doporučeních Sony na něj nenarazíte, a právě proto jsme se na něj podívali podrobněji. Proč Sony Bluetooth sluchátka na PS5 blokuje
Omezení není nové. Sony stejnou politiku drželo už u PlayStation 4 a u PS5 ji beze změny převzalo. Veřejné vysvětlení nikdy nepřišlo, ale jde evidentně o dlouhodobé produktové rozhodnutí, ne o technický nedostatek. Zajímavé je, že Nintendo u Switche Bluetooth audio od systémové verze 13.0.0
povolilo, byť v omezené podobě: pouze profil A2DP, kodek SBC, bez mikrofonního vstupu a s upozorněním na možnou latenci a šum. Sony se touto cestou vydat nechce. V přehledu systémových aktualizací PS5 až do verze 26.05-13.60.00 žádná zmínka o přidání generické podpory Bluetooth audia nefiguruje.
Pro hráče to znamená jednoduchou rovnici: buď koupíte headset s USB donglem nebo 3,5mm jackem, nebo sáhnete po obchvatu.
Co přesně UGREEN BT501 dělá a jak ho nastavit
Adaptér se konzoli hlásí pod názvem „USB Headset (UGREEN-15765A)“. PS5 ho tedy vidí jako drátový headset, zatímco BT501 na druhé straně komunikuje bezdrátově s vašimi sluchátky přes Bluetooth 5.3. Celé nastavení podle manuálu zabere pár minut:
Zasuňte BT501 do USB-C portu PS5. Přepněte sluchátka do párovacího režimu. Počkejte, až adaptér sluchátka najde; při párování bliká modře a červeně, po spojení svítí bíle. V PS5 přejděte do Nastavení → Zvuk → Audio výstup → Výstupní zařízení a zvolte „USB Headset (UGREEN-15765A)“. Vypněte automatické přepínání výstupního zařízení.
Není to úplně „zastrč a hraj“, ale ani nic, co by vyžadovalo technické znalosti. Důležité upozornění: adaptér řeší výstup zvuku do sluchátek. Funkčnost mikrofonu přes Bluetooth pro party chat se z dostupných zdrojů jednoznačně potvrdit nepodařilo; pokud potřebujete hlasovou komunikaci, ověřte si to u svého konkrétního modelu sluchátek.
Kodeky a latence: kde je háček
Bluetooth audio u her má jednu zásadní proměnnou: zpoždění. BT501 podporuje minimálně kodeky SBC, aptX Adaptive a aptX HD. Pokud vaše sluchátka zvládnou
aptX Low Latency, Qualcomm u něj uvádí latenci kolem 40 ms, což je pro většinu her přijatelné. aptX Adaptive pracuje s dynamickým bitratem a systémovou latencí kolem 80 ms, aptX HD zase míří na vyšší kvalitu zvuku (24 bit / 48 kHz), ale latenci neřeší tak agresivně.
Problém nastane, když vaše sluchátka žádný z aptX kodeků nepodporují. V tom případě se spojení přepne na základní SBC a tam už zpoždění mezi obrazem a zvukem pocítíte, zvlášť v rychlých akčních titulech. Před nákupem adaptéru se proto vyplatí zkontrolovat, jaké kodeky vaše sluchátka umí. Stačí nahlédnout do specifikací na webu výrobce.
Kolik to stojí v Česku a kde koupit
České ceny jsme ověřili na srovnávačích
Zboží.cz a Heurece:
Obchod Cena Mironet 427 Kč Euroking 481 Kč Heureka (listing) 484 Kč Alza 699 Kč BScom 699 Kč
Reálně se tedy bavíme o částce 430–510 Kč u menších e-shopů, u velkých retailerů zaplatíte blíž k sedmi stovkám. Na německém Amazonu se adaptér občas objeví v akci (v jedné z nich klesl na 18,40 €, tedy cca 460 Kč), ale jde o časově omezené slevy a u doručení na českou adresu je potřeba ověřit podmínky přímo v košíku.
I v tom nejdražším případě je to zlomek ceny nového PS5 headsetu. Pokud doma máte kvalitní Bluetooth sluchátka za dva nebo tři tisíce, dává adaptér za pětistovku jasný finanční smysl.
Pro koho to je, a pro koho ne
BT501 je ideální pro hráče, kteří už vlastní slušná Bluetooth sluchátka a nechtějí kupovat další headset jen kvůli konzoli. Obsadí jeden USB-C port, ale neblokuje nabíjení ovladače; PS5 má další USB porty vzadu i vpředu. Novější modely konzole (CFI-2000 a novější) nabízejí vpředu rovnou dva USB-C porty, takže ztráta jednoho prakticky nebolí.
Není to ale oficiální řešení a Sony ho nijak nezaštiťuje. Výsledná kvalita závisí na sluchátkách, kodeku a rušení v pásmu 2,4 GHz. Kdo hraje kompetitivní střílečky, kde každá milisekunda zpoždění rozhoduje, bude s drátovým nebo RF headsetem pořád spokojenější. Kdo si ale chce v klidu zahrát singleplayer s vlastními oblíbenými sluchátky na uších, dostane za pár stovek přesně to, co PS5 sama od sebe odmítá nabídnout.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Petr Sedmík