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Italové mohou jen tiše závidět. V Česku stojí věž, která je výrazně šikmější než ta v Pise

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Za nejslavnější šikmou věží světa míří turisté do italské Pisy. Jenže pokud rozhoduje velikost náklonu, s mnohem zajímavějším číslem se setkáme u nás. Věž Putna u Mladé Boleslavi se podle odborného měření odchyluje o 7,315 stupně.
Michalovická Putna má náklon přes 7 stupňů. Do kapsy strčí i slavnou Pisu

Michalovická Putna má náklon přes 7 stupňů. Do kapsy strčí i slavnou Pisu

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kapitalio

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