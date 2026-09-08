Italové mohou jen tiše závidět. V Česku stojí věž, která je výrazně šikmější než ta v Pise

Za nejslavnější šikmou věží světa míří turisté do italské Pisy. Jenže pokud rozhoduje velikost náklonu, s mnohem zajímavějším číslem se setkáme u nás. Věž Putna u Mladé Boleslavi se podle odborného měření odchyluje o 7,315 stupně.
Nejde o žádnou moderní kuriozitu vytvořenou pro turisty, ale o součást středověkého hradu, kterou před staletími rozhodně nikdo neplánoval naklonit. A její sklon překonává nejen slavnou Pisu, ale také hodnotu současného držitele Guinnessova rekordu.
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Zřícenina hradu Michalovice leží v Podlázkách na okraji Mladé Boleslavi nad údolím Jizery. První zmínka o hradu pochází z roku 1281 a jeho dominantou je mohutná válcová věž známá jako Michalovická putna. Michalovická putna se podle odborného měření naklání o 7,315 stupně a překonává tak i slavnou šikmou věž v Pise. Foto: K J / Google Maps
Její naklonění přitom nebylo součástí původního stavebního záměru. V 19. století věž poškodili hledači pokladů, kteří ji podkopávali. Na jedné straně se následně sesunula přibližně o celé patro. K jejímu stavu
podle místních turistických zdrojů přispěla také výstavba železnice pod hradem.
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O výrazném sklonu Putny se vědělo dlouho, teprve přesné geodetické měření ale ukázalo, o jak výjimečnou stavbu ve skutečnosti jde. Letos v létě odborníci naměřili náklon
7,315 stupně.
Měření tentokrát probíhalo tak, aby splňovalo odborné požadavky. Geodet Petr Zbíral
pro iRozhlas uvedl:
„Měření musí splňovat metodiku, požadavky na přesnost a náležitosti, které jsou dány předpisy.“
Odborníci využili mimo jiné
laserové skenování a další geodetické metody.
Rozdíl mezi známými šikmými věžemi je výrazný: Michalovická putna: 7,315 stupně věž v Gau Weinheimu: 5,4277 stupně šikmá věž v Pise: přibližně 5,115 stupně podle současného údaje jejího provozovatele
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Putna zatím
není oficiálním držitelem Guinnessova rekordu. Společnost Guinness World Records stále eviduje jako nejvíce nakloněnou kostelní věž stavbu v německém Gau Weinheimu. Věž v německém Gau Weinheimu je stále vedena v Guinnessově knize rekordů, přestože naměřený náklon české Putny je ještě větší. Foto: Rolf Schmitt / Google Maps
Česká hodnota je sice větší, Mladá Boleslav ale teprve zvažuje, zda o zápis požádá. Podle informací Českého rozhlasu a
České televize může celý proces vyjít až přibližně na milion korun. Součástí úvah je proto také otázka, zda by titul přivedl do města dostatek dalších návštěvníků.
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Historie Putny má ještě jednu pozoruhodnou kapitolu. Věž sice poškodili lidé, kteří pod ní hledali údajný poklad, jenže ten zde nakonec opravdu objeven byl.
Při opravě statiky v roce 1935 našli pracovníci pod věží váček obsahující
470 stříbrných mincí z období třicetileté války. Na Michalovice zavítal také Karel Hynek Mácha, jehož návštěvu dnes připomíná bronzová deska. Náklon pocítíte i při cestě nahoru
Putna není památkou, kterou by bylo zajímavé sledovat jen zvenčí. Při cestě po točitém schodišti na vyhlídku je sklon stavby
podle turistického informačního centra skutečně znát. Z věže se otevírá výhled na údolí Jizery, Mladou Boleslav i okolí. Zřícenina hradu Michalovice s věží Putna leží nad údolím Jizery na okraji Mladé Boleslavi. Foto: Ilona Kudláčková / Google Maps
Na okraji českého města tak stojí více než sedm století stará památka, která může mít
světový parametr, aniž by kolem ní dosud vznikl turistický humbuk srovnatelný s italskou Pisou. Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, ticmladaboleslav.cz, irozhlas.cz, guinnessworldrecords.com, ceskatelevize.cz