Lidé v Praze se dostávají do výrazných problémů. Ještě chvíli a přijdou o jednu z nejzákladnějších věcí

V Praze je registrováno přibližně 1,06 milionu osobních automobilů, což odpovídá zhruba 760 vozům na tisíc obyvatel. Jen v systému zón placeného stání je přitom evidováno okolo 166 tisíc parkovacích míst. Jednoduchým přepočtem tak na jedno regulované stání připadá více než šest automobilů. Problém navíc nekončí u současného počtu vozidel. Český vozový park dlouhodobě roste a jen mezi roky 2023 a 2024 přibylo v celé republice přes 125 tisíc osobních aut. Ulice v hustě zastavěných částech Prahy však není možné stejným tempem rozšiřovat.
Stovky nových míst problém celé Prahy nevyřeší
Hlavní město proto buduje další záchytné kapacity, zejména na okrajích metropole. Parkovací dům P+R Opatov má nabídnout 495 míst, zatímco projekt na Zličíně počítá s parkovacím domem pro 462 vozů a další plochou pro 134 automobilů, tedy dohromady s 596 místy. Jde však o stovky nových stání ve městě, kde se počet osobních vozidel pohybuje nad hranicí jednoho milionu. Stavbu dalších garáží navíc komplikuje nedostatek vhodných pozemků a konkurence dalších potřeb města, především bytové výstavby a veřejného prostoru.
Jedno špatné couvnutí může řidiče stát víc, než čeká
Přeplněná parkoviště nepřinášejí jen ztrátu času. Podle kvalifikovaného odhadu České podnikatelské pojišťovny mohou škody vzniklé na parkovištích představovat kolem 30 procent pojistných událostí. Typické jsou poškozené boky vozidel, nehody při vyjíždění z řady nebo střety při couvání. U moderních automobilů přitom nemusí být ani drobný náraz levnou záležitostí, protože v náraznících a dalších částech vozu bývají senzory, kamery a další elektronika. Zaviněná nehoda může zároveň ovlivnit cenu povinného ručení. Pojišťovny při ní podle svých pravidel zpravidla krátí dobu bezeškodního průběhu, často o 24 až 36 měsíců.
Část obyvatel města proto hledá alternativu k běžnému automobilu. Vidět je to například u elektrických motocyklů a dalších lehkých vozidel. Na konci roku 2025 bylo jen v Praze registrováno 1 940 bateriových elektrických vozidel kategorie L. Během roku v hlavním městě přibylo 313 registrací a v celém Česku bylo za stejné období zaregistrováno 2 894 těchto vozidel, meziročně o 22 procent více. Právě v hustém městském provozu může být menší dopravní prostředek pro část řidičů řešením, protože zabere méně prostoru a snáze se s ním hledá místo k odstavení.