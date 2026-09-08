Včasné oznámení zachránilo život. Dívku v tísni našli v houští u tratiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Včasné oznámení zachránilo život. Dívku v tísni našli v houští u trati
Ještě před pár týdny tu stála kancelářská budova, dnes je tu jen bagr, suť a prázdný pozemek. Demolice ve...
Část ulice V Lipkách bude ode dneška do 30. září uzavřena kvůli opravě horkovodního potrubí. Řidiči budou...
Jičín se od středy 9. září znovu promění v město pohádky. První den festivalu nabídne trhy, tvořivé dílny,...
Šest, deset, nebo patnáct procent? Nabídku spropitného dnes hostům stále častěji předkládá rovnou platební...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →