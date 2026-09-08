Mladou ženu štípl v Řecku komár. Za několik dní se objevila otevřená rána a velké zdravotní komplikace

Mladou ženu štípl v Řecku komár. Za několik dní se objevila otevřená rána a velké zdravotní komplikacePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Začalo to nevinným štípnutím od komára. Ludmile se během pár dní na noze vytvořila rána.
Návrat prince Harryho a Meghan do Velké Británie jejich postavení v královské rodině nezměnil. Karel III....
Evropské státy už nemohou při dlouhých frontách běžně odkládat biometrické kontroly cestujících ze zemí...
Rozsáhlé lesní požáry zaměstnávají hasiče v turecké provincii Antalya. Nejvážnější situace byla v oblasti...
Kanárské ostrovy zasáhla další vlna mimořádně teplého počasí. Nejvážnější situace je na Gran Canarii,...
Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...Všechny články tohoto autora →
- V Řecku se při letecké přehlídce zřítila stíhačka, oba piloti zahynuli
- V oblíbené části řeckého ostrova Evia se evakuuje. Požár se přiblížil k obytným domům i hotelům
- Turisté na Skiathosu stojí jen pár metrů od startujících letadel. Proud z motorů vážně zranil starší ženu
- Osudná mise nad požárem. Video zachytilo tragickou srážku