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Mladou ženu štípl v Řecku komár. Za několik dní se objevila otevřená rána a velké zdravotní komplikace

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Běžné štípnutí od komára se může zkomplikovat mnohem víc, než člověk očekává. Slovenka Ľudmila musela během dovolené v Řecku vyhledat lékařskou pomoc poté, co se jí místo na noze přestalo hojit a začalo se otevírat.
Začalo to nevinným štípnutím od komára. Ludmile se během pár dní na noze vytvořila rána.

Začalo to nevinným štípnutím od komára. Ludmile se během pár dní na noze vytvořila rána.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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