CENTRUM o páté: Chemikálie na Šumavě, ruské ztráty na frontě a Trumpův mapový přečin

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CENTRUM o páté: Chemikálie na Šumavě, ruské ztráty na frontě a Trumpův mapový přečinPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Hlavní osou dne je ekologické nebezpečí na Šumavě, kde hrozí exploze chemikálií, a válečné události na východní frontě. Kromě toho se podíváme na diplomatické napětí kolem Islandu, historický Edisonův experiment se slonicí i další významná témata dne.
Chemikálie v přírodě
Zdroj:
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Pestrý mix článků o zajimavostech z mody, sportu, nakupech, cestovani, ale i o přírodě, historii, vědě, technologiích i každodenním životě. Čtenáři zde najdou kuriozity, nevšední příběhy, podivuhodné objevy i inspiraci k zamyšlení. Články spojuje snaha ukázat, že svět je plný překvapení a stojí...Všechny články tohoto autora →
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