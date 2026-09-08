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Troubu nemusíte drhnout ani hodinu. Stačí nanést pastu z jedné kuchyňské suroviny a ráno jen utřít hadrem

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Kdo někdy dřel připálenou troubu drátěnkou a agresivním sprejem, zná ten pocit marnosti: hodina práce, leptavý zápach a výsledek, který za tu námahu nestojí.
Tento geniální trik vám pomůže vyčistit troubu od všech nečistot

Tento geniální trik vám pomůže vyčistit troubu od všech nečistot

Zdroj: Foto: Freepik
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

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