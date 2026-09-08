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Dítě není content. Policie drsným videem varuje před fotkami dětí na síti

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Dennívýzva
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Začátek školního roku zaplnil sociální sítě fotografiemi dětí s aktovkami a před školami. Policie teď rodiče varuje, že snímky mohou skončit i u lidí, kterým rozhodně nebyly určeny. Pro svůj apel zvolila nezvykle otevřené a velmi nepříjemné video.
Dítě není content. Policie drsným videem varuje před fotkami dětí na síti

Dítě není content. Policie drsným videem varuje před fotkami dětí na síti

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...

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