Ivan Kytka: Když země nevzkvétá. Skryté deficity české debaty o rozpočtu

KOMENTÁŘ. Nářky nad příliš velkým schodkem českého rozpočtu na příští rok mají své racionální opodstatnění. Ujmou-li se jich s náhlým zápalem obě krajně populistické strany vládní koalice, vzbuzuje to automatické podezření. Jim i jejich voličům by se snad slušelo připomenout, že bývalé komunistické vlády bývalého Československa hospodařily většinou s vyrovnanými rozpočty. Země však, řečeno s Václavem Havlem, s výjimkou soukromých zahrádek a víkendových chat nijak zvlášť nevzkvétala.
V českém (či možná středoevropském) povědomí existuje představa dluhu jako výhradně monetární veličiny, nad kterou jest politickou povinností se za každých okolností pohoršovat.
Nad schodkem vyjádřeným jednoduchou aritmetikou je tuze snadné zvedat obočí, rozčilovat se či snad rovnou vyjít do ulic a protestovat. Kromě dluhů finančních existují však možná dluhy na oko skryté, ve svém důsledku ovšem toxičtější a nebezpečnější.
Text, jehož autorem je novinář Ivan Kytka, je na základě vzájemné spolupráce převzat z aktuálního vydání nezávislého týdeníku Přítomnost. Titulek a mezititulky jsou redakční.
Co si třeba koupit Heathrow?
Existuje například dluh v podobě dlouhodobě podceňované obrany země nebo dluh v podobě nesmírně zaostalé energetické či dopravní infrastruktury, ztěžující zemi přežít krize.
Existují trvalé a stále citelnější deficity vůči prostředí, ve kterém se dá ještě žít. Zadlužovat se lze nedostatečným či nefunkčním vzděláváním příštích generací. Dluh může vzniknout na zdravotním stavu obyvatel a průměrné délce jejich života.
Existují ovšem také nepřehlédnutelné demokratické deficity. Například když strany na hranici volitelnosti rozhodují o zahraničněpolitické orientaci země nebo ochraně a konzervaci jejího přírodního bohatství. Zkrátka výčet možných zadlužení, která nelze kvantifikovat pouhou rovnicí „má dáti – dal“, může být vlastně nekonečný.
Čelí-li nevyrovnanému rozpočtu soukromý hospodář, zkoumá krom škrtů také to, jak zvýšit příjmy. Může zdražit své zboží nebo hledat nové trhy a odbytiště. Česká vláda už naznačila ochotu k růstu daní.
Pro lepší představu – plánovaný schodek státního rozpočtu na příští rok činí v přepočtu na průměrnou českou domácnost zhruba 82 000 korun. Je to ekvivalent třeba pěkného elektrokola či nové kuchyňské linky do menšího bytu.
Rozpočtové schodky se připočítávají ke státnímu dluhu, který vláda financuje z obligací se čtyř až pětiprocentním úrokem. Jeho „obsluha“ tak vyjde každou českou domácnost na necelých 21 000 korun ročně. Kdyby ho Česká republika dokázala mávnutím kouzelného proutku smazat, mohlo by přibýt v domácích rozpočtech asi 1750 Kč měsíčně.
V pesimistické variantě lze brát tuhle sumu jako pojistné proti společenskému neklidu a nepokojům v ulicích. V optimistické (a snad i správnější) variantě je 1750 korun investicí, která se příštím generacím (v podobě zajištěné bezpečnosti země, kvalitní infrastruktury, udržitelného životního prostředí, zdraví a délky života) vrátí i s úroky.
Debata o výši rozpočtového deficitu se nemůže obejít bez zmínky o zákonem předem stanovených, tedy mandatorních výdajích. Podílejí se na rozpočtu ze 77 % (dalších skoro 20 % tvoří ty kvazimandatorní).
Vláda má tedy „na hraní“ (a licitování mezi jednotlivými ministerstvy) jen zlomek rozpočtu. Kdybychom ale počítali to, co zbude jen po vyplacení mandatorních výdajů, šlo by asi o 500 miliard korun. Za to by si mohla česká vláda v Británii koupit maloobchodní řetězec s potravinami Sainsbury’s nebo celé londýnské letiště Heathrow. V Německu by nakoupila výrobce sportovní obuvi a oblečení Puma. V Irsku významnou banku AIB.
Co ohrožuje český rozpočet
Čelí-li nevyrovnanému rozpočtu soukromý hospodář, zkoumá krom škrtů také to, jak zvýšit příjmy. Může zdražit své zboží nebo hledat nové trhy a odbytiště. Česká vláda už naznačila ochotu k růstu daní.
Ale příjmová struktura státního rozpočtu vykazuje spíše jeho velkou závislost na výši zaměstnanosti a výši mezd, při předpokladu, že veškeré mzdy jsou vypláceny přes výplatní pásky, nikoliv v hotovosti přes obálky. Do debaty o vyrovnaném státním rozpočtu je tedy stejně důležité (jako škrty) včlenit dynamiku růstu zaměstnanosti a dynamiku růstu mezd.
Politické strany by kromě aritmetických čísel státního rozpočtu měly seriózně debatovat o zodpovědnosti vlády za hospodářskou politiku země. A o tom, jak by měla vypadat, má-li být model silného sociálního státu s rovnostářskými instinkty do budoucna udržitelný.
Zaměstnanost i výše mezd jsou díky otevřenosti české ekonomiky a jejímu exportnímu charakteru závislé na faktorech, které vláda nedokáže příliš ovlivnit. Český export se podílí na tvorbě HDP ze tři čtvrtin, třetina z něj přitom míří do Německa. Každá čtvrtá koruna či euro přichází do české ekonomiky z Německa. Pokud německá ekonomika kýchne, české hospodářství může vážně onemocnět.
S geografickou a historickou závislostí na Německu souvisí také extrémní strukturální vázanost na automobilový sektor (desetiprocentní podíl na HDP a dvacetiprocentní podíl na exportu). Ceny energií, na kterých je jeho produkce zčásti závislá, jsou v České republice (stejně jako v celé Evropě) vyšší než ceny v Asii a v Severní Americe.
Navíc celý sektor prochází strukturálním přechodem na elektromobily, ve kterých už teď nekompromisně konkuruje Čína. Je otázkou času, než vedení Volkswagenu bude muset zahrnout do svých úsporných programů také Mladou Boleslav.
Příležitostné snahy českých vlád převést českou ekonomiku z nízkonákladové „montovny“ pro mateřské podniky v zahraničí na špičkové technologie s vysokou přidanou hodnotou práce naráží na tvrdou realitu globální soutěže.
Sotva se (ještě minulé) vládě podařilo zajistit investici americké firmy onsemi na výrobu výkonových polovodičů (na bázi křemíkového karbidu) v Rožnově pod Radhoštěm, zaplavila konkurence z Číny světové trhy jejich variantou za třetinovou (státem dotovanou) cenu.
Křemíkový karbid v polovodičích je potřebný nejen pro elektromobily, solární elektrárny, bateriová úložiště nebo napájecí systémy pro AI datová centra, ale také pro vojenské technologie. Plánovaná investice za více než 40 miliard korun se však ocitla v těchto dnech a týdnech v ohrožení. Česká vláda a ministerstvo průmyslu čekají na informace od investora ze Scottsdale, stát Arizona.
Česká pověst levné (ale stále méně potřebné) montovny pro evropské a světové automobilky není jediným, co ohrožuje příjmovou část českého rozpočtu. Česká republika čelí dlouho předvídanému a předvídatelnému demografickému stresu, který přináší kombinace rychle stárnoucí populace, nízké porodnosti a nízké nezaměstnanosti s téměř nulovým potenciálem pro naplnění poptávky po pracovní síle.
„Bez hlubokých reforem imigračních zákonů nebo urychlených rekvalifikačních programů bude nedostatek pracovních sil úzkým hrdlem při maximalizaci průmyslové výroby. Současně bude neúnosně zdražovat korporační mzdové náklady,“ varuje jedna z analýz.
Bylo by tedy znakem jisté odpovědnosti parlamentních stran napříč politickým spektrem, kdyby kromě aritmetických čísel státního rozpočtu, výši schodku a přetahování o položky „má dáti – dal“ otevřely seriózní debatu o tom, zda vůbec a do jaké míry má mít vláda odpovědnost za hospodářskou politiku země. A jak by měla vlastně případně vypadat, má-li být model silného sociálního státu s rovnostářskými instinkty do budoucna udržitelný.