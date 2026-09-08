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Ivan Kytka: Když země nevzkvétá. Skryté deficity české debaty o rozpočtu

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KOMENTÁŘ. Nářky nad příliš velkým schodkem českého rozpočtu na příští rok mají své racionální opodstatnění. Ujmou-li se jich s náhlým zápalem obě krajně populistické strany vládní koalice, vzbuzuje to automatické podezření. Jim i jejich voličům by se snad slušelo připomenout, že bývalé komunistické vlády bývalého Československa hospodařily většinou s vyrovnanými rozpočty. Země však, řečeno s
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profimedia-1092191494

Zdroj: Alena Schillerová, ministryně financí. Foto: LADISLAV KŘIVAN / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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