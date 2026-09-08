Všichni čekali Krejčího přestup do Premier League, ale laso nepřišlo. Holoubek řekl, co český obránce na MS pokazil

7. září 2026, den po tom, co Krejčí vstřelil gól za Wolverhampton proti Birminghamu v Championship, pustil David Holoubek v podcastu Ve skluzu větu, která rezonovala českým fotbalovým prostředím: „Je škoda, že jsme na mistrovství světa nepodávali lepší výkony… To by totiž Láďu automaticky katapultovalo do světa Premier League.“ Jenže realita přestupového trhu je složitější než jeden turnaj. A data z mistrovství světa říkají něco jiného, než by napovídal dojem z vyřazení.
Co přesně Holoubek řekl, a co ne
Holoubek v podcastu Ve skluzu na TN.cz nepojmenoval jednu konkrétní chybu. Neukázal na žádný moment, kdy Krejčí fatálně selhal. Mluvil o „výkonech“ v množném čísle, o celkovém dojmu, který český tým na turnaji zanechal. Podle něj mistrovství světa neposkytlo kapitánovi reprezentace dostatečné výkladní okno, aby se stal neodolatelnou přestupovou prioritou.
Důležité je, co Holoubek neřekl. Netvrdil, že má informace od konkrétních skautů. Neprozradil, že by některý klub stáhl nabídku přímo kvůli turnajovým výkonům. Šlo o expertní analýzu, ne o zprávu z klubových jednacích místností.
Čísla z turnaje vyprávějí jiný příběh
Když se podíváme na konkrétní data, černobílá teze „Krejčí na MS vyhořel“ neobstojí.
- Česko – Jižní Korea (12. června): Krejčí dal gól na 1:0, v čtenářském hodnocení iDNES dostal známku 2,32, nejlepší z celého českého týmu. Pak ale přišly dva inkasované góly v 67. a 80. minutě. Sám po zápase přiznal, že tým „nevyřešil dvě situace“.
- Česko – Jihoafrická republika (18. června): Známka 2,96, opět nejlépe hodnocený Čech. Dostal cenu pro hráče utkání. Tým přesto ztratil body po penaltě.
- Česko – Mexiko (25. června): Porážka 0:3, Krejčí se známkou 3,62 patřil stále mezi relativně lépe hodnocené české hráče. Na sebe vzal podíl na prvním inkasovaném gólu.
Tři zápasy, 270 minut, jeden gól, jedna žlutá karta. Dvakrát nejlepší Čech na hřišti. Holoubkova výtka proto sedí spíš na celkový dojem z turnaje a na to, že český tým nepředvedl výsledky, které by přitáhly pozornost, než na individuální propad kapitána.
Proč přestup nevyšel: cena, timing, plán Wolves
Mistrovství světa je jen jedna proměnná v rovnici, která má víc neznámých. A možná ani ne ta nejdůležitější.
Wolverhampton měl Krejčího od 15. června 2026 jako kmenového hráče, permanentní převod z Girony se aktivoval automaticky, smlouva běží do roku 2030. Klub sestoupil z Premier League a potřeboval kádr pro okamžitý návrat. Proč by pouštěl jednoho z nejzkušenějších obránců bez mimořádné nabídky?
Zájemci přitom existovali. Podle iSportu se o Krejčího zajímaly kluby z Premier League i La Ligy: Real Sociedad, West Ham, Ipswich. Španělský deník AS popsal ekonomickou propast mezi tím, co Sociedad nabízela, a tím, co Wolves požadovaly. Přestupové okno se zavřelo 1. září 2026 ve 23:00 britského času. Žádná nabídka nebyla dost velká.
Podle nás je tohle jádro celého příběhu. Ne „jedno MS všechno zhatilo“, ale „MS z Krejčího neudělalo tak silné výkladní okno, aby se transfer utrhl od ceny a timingové logiky trhu“. Wolves neměly důvod prodávat. A nikdo jim nedal důvod změnit názor.
Co bude dál
Den před Holoubkovým výrokem nastoupil Krejčí poprvé v sezoně v základní sestavě Wolverhamptonu proti Birminghamu. Dal gól. „Budu první v řadě, kdo pomůže,“ řekl pak na klubovém webu. Trenér Peixoto mu po uzávěrce trhu vzkázal jasně: musíš tvrdě pracovat, abys hrál.
Holoubek sám dodal, že „tento půlrok“ ukáže Krejčího kvalitu. A má pravdu, jenže ne tak, jak to na první poslech zní. Přestupové okno se neotevírá jedním turnajem a nezavírá jedním turnajem. Krejčího profil stojí na letech ve Spartě, sezoně v Gironě, evropských pohárech a roli kapitána reprezentace. Jeden turnaj to nezboural. Ale ani neposunul tam, kam všichni čekali.
6. září v Birminghamu Krejčí ukázal, že umí odpovědět na hřišti. Teď potřebuje odpovídat každý víkend.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle