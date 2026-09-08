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Online zpravodajství: Blesk.cz v srpnu posílil rostoucí trend, v plusu byl i Sport.cz a Aktuálně.cz

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V segmentu největších zpravodajských portálů se v srpnu hned třem médiím podařilo dosáhnout plusových čísel v porovnání se stejným obdobím loni. Blesk.cz (vydavatel Czech News Center) se podařilo posílit pozitivní trend z července, po měsících propadů meziročně vzrostlo Aktuálně.cz (Economia), "v plusu" byl i Sport.cz (Seznam.cz). Vyplývá to z monitoringu českého internetu NetMonitor.
Online zpravodajství: Blesk.cz v srpnu posílil rostoucí trend, v plusu byl i Sport.cz a Aktuálně.cz

Online zpravodajství: Blesk.cz v srpnu posílil rostoucí trend, v plusu byl i Sport.cz a Aktuálně.cz

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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