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Cizinec v Mercedesu projel obcí rychlostí 136 km/h. Přišel o řidičák

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Třicetiletý cizinec projel Novým Rokytníkem v Mercedesu rychlostí 136 kilometrů v hodině. V obci přitom platí padesátka. Přestupek odmítl komentovat, policisté mu zadrželi řidičský průkaz a uložili kauci 15 tisíc korun. Během 24 hodin zastavili další dva výrazně rychlé řidiče.
Cizinec v Mercedesu projel obcí rychlostí 136 km/h. Přišel o řidičák

Cizinec v Mercedesu projel obcí rychlostí 136 km/h. Přišel o řidičák

Zdroj: Canva
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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