Vyhlašujeme nejkaloričtější ovoce Česka. Tloustne se po něm hůř než po čokoládě

Když si rozbalíte čokoládu, většinou odlomíte jen několik kostiček a zbytek schováte. U hroznů je situace úplně jiná. Vezmete jednu bobuli, potom druhou, pak ještě hrst. A než se nadějete, miska je prázdná.
Právě proto si hroznové víno vysloužilo poněkud provokativní titul nejkaloričtějšího ovoce. Ne proto, že by mělo nejvíce kalorií ze všech druhů ovoce na světě. Ale protože se jeho energie velmi snadno nasčítá a konzumenti to nekontrolují.
Sto gramů není žádná kalorická katastrofa
Samotné hrozny nejsou žádnou kalorickou bombou. Podle údajů vycházejících z databáze USDA mají běžné červené nebo zelené stolní hrozny přibližně 69 kilokalorií na 100 gramů. Jeden šálek hroznů o hmotnosti zhruba 151 gramů tak představuje kolem 104 kilokalorií.
Kuličky hroznového vína ale zpravidla neodměřujeme šálky. Na talíř si položíme rovnou celý bohatý trs.
Jakmile sníte půl kilogramu hroznů, jste přibližně na 345 kilokaloriích. Jde o množství, které se během večerního zobání dá zvládnout překvapivě snadno.
Hrozny navíc obsahují poměrně hodně sacharidů – u uvedené databázové hodnoty jde přibližně o 18 gramů sacharidů na 100 gramů.
Proč hrozny mizí z misky tak rychle
Tady je hlavní problém. Hrozny se velmi snadno jí bezmyšlenkovitě.
Čokoláda má v tomto směru jednu výhodu: člověk ví, že je kalorická, tak si její množství hlídá. U hroznů podobnou kontrolu často nemáme. Bobule jsou malé, není potřeba je krájet ani loupat a jednu po druhé je můžete jíst prakticky bez přestávky.
A protože jsou sladké a šťavnaté, velká miska působí mnohem méně „nebezpečně“ než několik řádků čokolády.
Právě velikost porce přitom při hubnutí a udržování hmotnosti hraje zásadní roli. Harvard na svém webu upozorňuje, že i v případě zdravých potravin mohou příliš velké porce vést k nadměrnému příjmu kalorií a nežádoucímu přibírání.
Neznamená to, že byste se hroznů měli vzdát
Hroznové víno ovšem není nezdravé ovoce a rozhodně není potřeba ho z jídelníčku vyřazovat.
Je jen potřeba zařadit ho do jídelníčku rozumným způsobem.
Když si místo sušenky dáte misku hroznů, pravděpodobně jste udělali velmi rozumnou výměnu. Když ale po večeři sníte půl kilogramu hroznů jen proto, že jsou „zdravé“, kalorie se samozřejmě nasčítají.
Zdroje článku: nutritionsource.hsph.harvard.edu, pmc.ncbi.nlm.nih.gov, calorie.one, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá