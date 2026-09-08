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Vyhlašujeme nejkaloričtější ovoce Česka. Tloustne se po něm hůř než po čokoládě

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Na první pohled vypadá jako dokonalá dietní svačina. Je sladké, šťavnaté, plné vody a člověk má pocit, že jí něco zdravého. Hroznové víno má ale jeden háček: většina lidí si vůbec nehlídá porci.
Vyhlašujeme nejkaloričtější ovoce Česka. Tloustne se po něm hůř než po čokoládě

Vyhlašujeme nejkaloričtější ovoce Česka. Tloustne se po něm hůř než po čokoládě

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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