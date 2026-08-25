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Hraběnčiny řezy bez zbytečných ozdob, zato s chutí, která připomene staré dobré pečení

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Hraběnčiny řezy jsou jeden z těch tradičních českých moučníků, u kterých se divíte, proč je nepečete každý týden. Křehké těsto, vrstva šťavnatých jablek se skořicí a lehounký sníh z bílků - a přitom celý postup zvládnete i v uspěchaný víkend.
Obrázek na recept na jablečné řezy

Obrázek na recept na jablečné řezy

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na jablečné řezy
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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