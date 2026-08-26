Domácí pizza na plechu: Rychlá večeře, kterou si každý obloží podle svého

Když doma dělám pizzu, skoro vždycky skončím u plechu. Je to praktičtější: vyjde větší kus pro celou rodinu a hotovo je najednou. Velkou kulatou formu, abych nemusela péct každou pizzu zvlášť, stejně doma zatím nemám. Navíc je to jídlo, které se dá snadno přizpůsobit tomu, co zrovna zůstalo v lednici. U téhle verze mám nejraději jednoduché kynuté těsto z hladké mouky, droždí, olivového oleje a vlažné vody. Dobře se s ním pracuje a po upečení má pěkně zlaté okraje.
Na
domácí pizze je mimochodem dobré i to, že neexistuje jediný správný postup. Jednou udělám klasický obdélník na velký plech, jindy těsto rozdělím na menší části a doma má každý svůj kus. Hlavní je variabilita – děti chtějí šunku a sýr, manžel salám a , já si nechávám cibuli a trochu rukoly až po dopečení. olivy
Co držím skoro pokaždé, je základní postup. Těsto nechávám kynout zhruba
50 minut, troubu zapínám s předstihem a peču rychle při vyšší teplotě. Tam je rozdíl znát hned. Jestli chcete spodní stranu o něco křupavější, nechte plech nahřát už při předehřívání trouby a pizzu na pečicím papíru na něj přesuňte až těsně před pečením. Pizza z domácí trouby chutná jinak než z pizzerie, ale má své kouzlo
Domácí pizza na plechu nebude úplně stejná jako ta z pece. To je potřeba říct rovnou. V domácích podmínkách se vysoká teplota profesionální pece napodobuje jen těžko. Proto se u domácí přípravy často doporučuje pořádně vyhřát troubu i s plechem nebo kamenem na pečení. Výsledek bývá křupavější a těsto se líp propeče i ze spodní strany. Recept na domácí a poctivou pizzu na plechu
Doba kynutí: 50 minut Doba pečení: 7 – 10 minut Teplota trouby: 220 °C Počet porcí: 4 – 6 porcí Ingredience pro přípravu 500 g hladké mouky 300 ml vlažné vody 1/2 kostky čerstvého droždí 2 lžíce olivového oleje 1 lžička cukru 1 špetka soli 150–200 g rajčatové omáčky nebo passaty 200 g mozzarelly nebo strouhaného sýra 100 g šunky, salámu nebo jiné oblíbené oblohy 1 hrst oliv, kukuřice, cibule nebo žampionů podle chuti 1 lžička sušeného oregana Postup přípravy křupavé domácí pizzy
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku a přidejte špetku soli. Doprostřed rozdrobte droždí, přisypte cukr, vlijte olivový olej a vlažnou vodu.
2. Vypracujte hladké a pružné
kynuté těsto. Můžete ručně i v robotu, ale dejte mu ještě pár minut navíc, aby bylo opravdu vláčné a bez hrudek.
3. Mísu přikryjte utěrkou a nechte těsto kynout asi
50 minut. Mělo by viditelně nabýt.
4. Mezitím si připravte obložení.
Rajčatovou omáčku můžete lehce osolit a promíchat se sušeným oreganem. Mozzarellu natrhejte nebo nakrájejte, ostatní suroviny chystejte spíš střídmě, aby pizza nebyla zbytečně přeplněná. Troubu rozehřejte na 220 °C
5. Pokud chcete křupavější spodek, vložte do ní rovnou i plech, na kterém budete péct.
6. Vykynuté
těsto přeneste na lehce pomoučněný vál a rozdělte ho na 4 díly, nebo ho nechte vcelku na jeden velký obdélník. Každou část rozválejte nebo roztáhněte rukama.
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7. Těsto položte na
pečicí papír. Potřete ho rajčatovou omáčkou, ale po krajích nechte úzký volný lem, aby mohl hezky zezlátnout.
8. Na omáčku rozložte
sýr a vybranou oblohu. U domácí pizzy se mi osvědčilo držet se trochu při zemi. Méně bývá víc a těsto se pak lépe upeče.
9. Pizzu přesuňte na plech a pečte v předehřáté troubě
7–10 minut. Sledujte hlavně okraje a spodek. Jakmile jsou dozlatova a sýr se rozteče, je hotovo.
10. Upečenou
domácí pizzu na plechu nechte minutu stát, pak ji nakrájejte na obdélníky nebo čtverce. Nejlepší je hned po upečení, ale zbytek můžete uložit do druhého dne do lednice a krátce ohřát v troubě. Foto: Cooky.cz, Recept na Domácí pizzu na plechu Pár praktických rád k domácí pizze Pokud se vám těsto při roztahování vrací zpět, nechte ho na vále 5 minut odpočinout a pak pokračujte. Na pizzu nedávejte moc mokré suroviny. Hlavně čerstvá rajčata nebo žampiony umějí pustit hodně vody. Když chcete výraznější chuť, zakápněte hotovou pizzu trochou olivového oleje až po upečení.
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