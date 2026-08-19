Vrstvený tvarohový moučník s marmeládou podle jednoduchého domácího receptu

Tvarohový jsem dlouho přehlížela. Připadal mi moc všední, skoro až nenápadný. Žádný efekt, žádné velké gesto. Pak mi ho jednou přinesla kolegyně na pracovní narozeninové posezení ještě teplý, a já snědla dva kusy dřív, než jsem si vůbec stačila nalít čaj. Od té chvíle je pro mě jasné, že právě tohle je domácí pečení v té nejlepší podobě: nic navíc, jen moučník poctivá chuť.
Na tomhle receptu je sympatické hlavně to, že těsto i náplň se připravují zvlášť, ale pořád v zásadě
jednoduše. Stačí jedna mísa, žádné šlehače ani mixér. Vše jde do , promíchá se metličkou a výsledek je vláčný, hutnější, přitom ne těžký. hrnečku má podle údajů zveřejněných na Healthline Tvaroh vysoký obsah bílkovin a vápníku, takže druhý kousek nemusí vzbuzovat žádné výčitky. Marmeláda na povrchu se při pečení lehce zatáhne do těsta a vytvoří lesklou, trochu lepivou vrstvu. Právě k tomu se hodí kyselejší druhy, třeba meruňková nebo rybízová, aby koláč nepůsobil přehnaně sladce.
Můj tip zní: Tvarohovou náplň míchejte až těsně před sestavením koláče, ne dopředu. Tvaroh po delším stání s cukrem pustí tekutinu a náplň by byla příliš řídká – pak by se při pečení propadla do spodního těsta místo toho, aby zůstala jako výrazná vrstva uprostřed. Recept na vláčný tvarohový moučník s marmeládou
Z jedné dávky vyjde plný plech řezů, které zůstávají šťavnaté i druhý den – pokud je do té doby samozřejmě někdo nesní.
Celková délka přípravy: přibližně 1 hodina 15 minut Ingredience k přípravě
Litý základ: 2 hrnky hladké mouky 1 hrnek cukru krupice 1 hrnek mléka pokojové teploty ½ hrnku oleje (slunečnicový nebo řepkový) 2 vejce 1 sáček prášku do pečiva
Tvarohová náplň: 2 vaničky měkkého tvarohu (celkem cca 500 g) 1 hrnek cukru krupice 1 sáček vanilkového cukru 1 sáček vanilkového pudinku v prášku 2 vejce ¾ hrnku mléka
Dokončení: marmeláda nebo povidla dle chuti (cca 150 až 200 g) Postup přípravy moučníku s tvarohovou náplní a marmeládou
1. Troubu předehřejte na
160 stupňů, horkovzduch nebo horní a dolní ohřev. Plech o velikosti zhruba 30 × 40 cm vyložte pečicím papírem. Mazat ho nemusíte, papír úplně stačí.
2. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, cukr a prášek do pečiva. Přidejte vejce, mléko a olej. Metličkou nebo vařečkou všechno promíchejte do hladkého, lehce hustšího těsta bez hrudek. Mělo by téct, ale ne moc rychle — když je příliš tuhé, přidejte lžíci mléka.
3. Na plech nalijte
polovinu těsta a rozetřete ji do rovnoměrné vrstvy po celé ploše. Tahle spodní část drží náplň a brání tomu, aby se tvaroh přilepil k papíru.
4. Připravte tvarohovou náplň: do druhé mísy dejte
tvaroh, přidejte cukr, vanilkový cukr, pudinkový prášek, vejce a mléko. Vše důkladně rozmíchejte metličkou do hladké hmoty. Pudinkový prášek tu slouží jako pojivo — bez něj by se náplň při pečení rozpadala a ztratila strukturu. Foto: Cooky.cz, Tvarohový moučník s marmeládou: Vrstvená dobrota, která voní po domácí kuchyni a chutná jako z babiččiny spíže
5. Tvarohovou náplň nalijte rovnoměrně na spodní vrstvu těsta. Rozetřete ji lžící nebo stěrkou tak, aby pokryla celou plochu.
6. Přelijte zbývající
polovinu těsta přes tvaroh. Těsto je řídké, takže se rozteče samo — jen mu lehce pomozte lžící, aby tvaroh zakrylo co nejrovnoměrněji.
7. Na povrch koláče rozetřete
marmeládu nebo povidla. Dobře funguje meruňková nebo švestková varianta, protože mají dost kyselosti na vyvážení sladkosti těsta. Marmeládu nanášejte lžící po částech a pak ji lehce rozprostřete; nemusí pokrývat úplně každý centimetr, nepravidelná vrstva působí přirozeněji.
Jablečné řezy se skořicí: Voňavý domácí moučník z plechu pro druhý dech zralých jablek
8. Plech vložte do předehřáté trouby a pečte
40 až 50 minut na 160 stupňů. Koláč je hotový, když je povrch zlatavý a střed se při lehkém zatřesení plechem už nepřelévá. Špejle zapíchnutá do středu má vyjít suchá nebo jen s drobnými tvarohovými drobky.
9. Upečený moučník nechte na plechu chladnout
alespoň 20 minut před krájením. Tvarohová vrstva potřebuje chvíli, aby zpevnila — když koláč rozkrojíte hned, náplň se bude rozjíždět. A upřímně, těch dvacet minut bývá na celé přípravě ta nejdelší část. Tipy redakce: Výběr marmelády: Čím kyselejší marmeláda, tím lépe vyrovná sladkost těsta i tvarohu. Rybízová, meruňková nebo švestková povidla fungují lépe než jahody nebo maliny, které jsou při pečení dost vodnaté a mohou narušit povrch. Velikost hrnečku: Recept je postavený na hrnečkovém měřidle, takže používejte pořád stejný hrnek pro všechny suroviny – ideálně standardní 250ml. Konzistence těsta závisí na poměrech, ne na přesných gramážích. Variace s drobenkou: Jestli chcete křupavý povrch, posypte marmeládu před pečením drobenkou z 50 g másla, 50 g mouky a 30 g cukru zpracovaných prsty do hrubých hrudek. Marmeláda zůstane pod křupavou vrstvou a koláč získá trochu jiný charakter.
Bublanina s tvarohem a ovocem: Nadýchaný letní moučník z plechu pro celou rodinu
Domácí Míša řezy s piškotovým těstem a hustým tvarohovým krémem: Slavný dezert z plechu
Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline