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Vrstvený tvarohový moučník s marmeládou podle jednoduchého domácího receptu

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Tvarohový moučník s marmeládou patří mezi ty recepty, které nevyžadují žádné kuchařské umění, a přesto pokaždé ohromí. Litý základ, hustá tvarohová náplň a vrstva marmelády nahoře - a výsledek je přesně ten typ koláče, který se krájí ještě teplý, protože nikdo nepočká.
Fotografie k tvarohovému moučníku

Fotografie k tvarohovému moučníku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Tvarohový moučník s marmeládou: Vrstvená dobrota, která voní po domácí kuchyni a chutná jako z babiččiny spíže
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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