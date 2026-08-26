Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

Hovězí Stroganov jako z restaurace, jen z vlastní kuchyně a bez zbytečných komplikací

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Když chci uvařit něco slavnostnějšího, ale nechci stát půl dne u sporáku, sahám právě po hovězím Stroganovu. Je to jídlo, které působí svátečně, přitom je hotové zhruba do hodiny a stojí na pár chytrých krocích – rychle opečené maso, žampiony, cibule, trocha protlaku, hořčice a nakonec zakysaná smetana, která omáčku krásně zjemní.
Obrázek k receptu s názvem Když chci zapůsobit bez složitého vaření, vsadím na hovězí Stroganov se žampiony a krémovou omáčku

Obrázek k receptu s názvem Když chci zapůsobit bez složitého vaření, vsadím na hovězí Stroganov se žampiony a krémovou omáčku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept s názvem Když chci zapůsobit bez složitého vaření, vsadím na hovězí Stroganov se žampiony a krémovou omáčku
Reklama
Další články z Cooky.cz
Domácí pizza na plechu: Rychlá večeře, kterou si každý obloží podle svého
Domácí pizza na plechu: Rychlá večeře, kterou si každý obloží podle svého
Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: Rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě
Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: Rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě

Z karlovarské dovolené jsem si letos nepřivezla jen oplatky, ale i jeden malý kuchyňský nápad, který u nás...

Domácí žitný kmínový chléb s vláčnou střídkou a vůní, kvůli které peču hned další
Domácí žitný kmínový chléb s vláčnou střídkou a vůní, kvůli které peču hned další

Vůně kmínu a čerstvě upečeného chleba u nás doma spolehlivě přitáhne do kuchyně úplně každého. Tento domácí...

Hrnkové jablečné koláče bez vajec je praktická volba ke kávě i na svačinu do školy
Hrnkové jablečné koláče bez vajec je praktická volba ke kávě i na svačinu do školy

Když doma chybí vejce, ještě to neznamená, že musí být po pečení. Tyhle hrnkové jablkové koláče bez vajec...

Čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem: Jednoduchý moučník, který z pár surovin vykouzlí efektní zákusek
Čtverečky z listového těsta se šlehačkovým krémem: Jednoduchý moučník, který z pár surovin vykouzlí efektní zákusek

Po dobrém obědě u nás často přijde chuť na něco sladkého ke kávě, ale ne pokaždé se mi chce pouštět do...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

Všechny články tohoto autora →
Cooky.cz
Další články z kategorie Jídlo a vaření
Zobrazit více
LifestyleJídlo a vaření
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.