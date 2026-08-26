Hovězí Stroganov jako z restaurace, jen z vlastní kuchyně a bez zbytečných komplikací

Hovězí Stroganov zná skoro každý. Ale zkusili jste ho se žampiony? Jídlo působí slavnostně, přitom je hotové zhruba do hodiny. Základ je v několika jednoduchých krocích: rychle opečené maso, žampiony, cibule, trochu protlaku, hořčice a nakonec zakysaná smetana, která omáčku zjemní.
Nejlepší výsledek mívám ve chvíli, kdy maso opékám po dávkách a nenechám ho hned od začátku dusit v hrnci. Zůstane šťavnaté a nepůsobí mdle. Doma k němu střídáme rýži, omáčka hranolky i těstoviny. Podle toho, co si rodina zrovna řekne.
Můj tip: Kyselou okurku přidávám až ke konci a krájím ji na tenké nudličky, ne na kostky. V omáčce je pak cítit, ale nepřebije maso ani žampiony. Stroganov má ruské kořeny, doma ale zdomácněl po svém
Hovězí Stroganov patří mezi jídla, která si v různých zemích prošla vlastní úpravou podle místních zvyklostí. Základ ale zůstává stejný:
hovězí maso na nudličky, cibule, výraznější omáčka a smetanové zjemnění. Někde se používá svíčková, jinde roštěnec. Recept na poctivý hovězí Stroganov se žampiony
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 30 – 35 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 55 minut Ingredience pro přípravu 600 g hovězího masa z roštěnce nebo svíčkové 250 g žampionů 2 ks cibule 3 ks kyselé okurky 2 lžíce oleje nebo přepuštěného másla 1 lžíce másla 1 lžíce rajčatového protlaku 1 lžíce plnotučné hořčice 1 lžička sladké mleté papriky 250 ml hovězího vývaru 150 g zakysané smetany 1 špetka čerstvě mletého pepře 1 lžička soli nebo podle chuti 1 lžíce hladké mouky na lehké obalení masa, volitelně Postup přípravy hovězího Stroganovu v domácím podání
1. Maso nakrájejte na tenké
nudličky. Pokud je potřeba, odstraňte blány. Lehce ho osolte, opepřete a můžete ho jemně poprášit hladkou moukou, ale nutné to není.
2.
Žampiony očistěte a nakrájejte na plátky. Cibuli oloupejte a nakrájejte na klínky nebo půlměsíce. Kyselé okurky nakrájejte na tenké proužky.
3. Na širší pánvi nebo v litinovém hrnci rozehřejte
olej. Maso opékejte po menších dávkách na vyšší teplotu, vždy jen krátce, asi 1–2 minuty. Má se zatáhnout a lehce zezlátnout, ne dusit. Opečené maso dejte stranou.
4. Do stejné pánve přidejte
máslo a vsypte žampiony. Nechte je opékat asi 2 minuty, aby pustily vůni a lehce chytily barvu. Pak přidejte cibuli a ještě krátce společně restujte.
5. Vmíchejte
rajčatový protlak, hořčici a sladkou papriku. Tady je lepší nic nepřepálit, stačí půl minuty promíchat, aby se všechno rozvonělo.
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6. Zalijte
hovězím vývarem a vraťte do pánve opečené maso i šťávu, kterou pustilo. Stáhněte plamen na střední výkon a nechte probublávat asi 15–20 minut, dokud maso nezměkne.
7. Jakmile je maso téměř hotové, přidejte
kyselé okurky. Ty už nepotřebují dlouhé vaření. Stačí jim pár minut, aby omáčku dochutily, ale zůstaly trochu pevné. Na závěr vmíchejte zakysanou smetanu
8. Omáčku už pak prudce nevařte, jen ji prohřejte. Ochutnejte a případně dolaďte
sůl a pepř.
9. Když chcete omáčku jemnější, můžete přidat ještě lžíci horkého vývaru navíc. Kdo má rád výraznější chuť, přidá malou lžičku hořčice. Já to dělám podle toho, s čím budu Stroganov podávat.
10. Podávejte hned, nejlépe s
rýží, těstovinami, hranolky nebo opečenými bramborami. V lednici vydrží do druhého dne, jen ho při ohřívání zahřívejte pomalu, aby se smetana nesrazila. Foto a recept: Romana Rubášová, Hovězí Stroganov Tipy z domácí kuchyně k přípravě hovězího Stroganovu Na Stroganov vybírejte maso, které jde nakrájet na tenké nudličky. Čím pravidelnější kousky, tím rovnoměrněji se uvaří. Žampiony nedávejte do přeplněné pánve. Když mají místo, opékají se. Když ne, spíš se dusí. Zakysanou smetanu je dobré před přidáním krátce promíchat v misce. Do omáčky se pak spojí hladčeji. Když omáčka zbyde, druhý den je výborná i s čerstvým pečivem. Doma mizí překvapivě rychle.
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