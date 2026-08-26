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Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: Rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě

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Z karlovarské dovolené jsem si letos nepřivezla jen oplatky, ale i jeden malý kuchyňský nápad, který u nás doma zabral na první pokus. Hermelín zapečený v listovém těstu s borůvkovou marmeládou je rychlý, sytý a tak akorát slavnostní na pozdní snídani nebo lehkou večeři. Kouzlo je v jednoduchosti: plát těsta, trochu marmelády, půlka hermelínu a pečení při 200 °C, kdy se sýr uvnitř krásně rozpustí.
Obrázek k receptu na Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě

Obrázek k receptu na Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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