Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou: Rychlé pohoštění, které spojuje slané a sladké chutě

Z karlovarské dovolené jsem si letos nepřivezla jen oplatky, ale i jeden drobný kuchyňský nápad, který doma zabral hned napoprvé. Tenhle sýr mám ráda na různé způsoby, ale tohle pro mě byla novinka. Pokud vám sedí sladko-slané chutě – já je vyhledávám často – tahle kombinace vás nejspíš překvapí. Hermelín zapečený v listovém těstě s borůvkovou marmeládou je rychlý, sytý a přitom nenáročný, takže se hodí na klidnější snídani, lehčí oběd i večeři ve chvíli, kdy se člověku nechce stát u plotny déle, než je nutné. Nejvíc mě na něm baví kontrast slaného sýra, sladkokyselých borůvek a křupavého těsta, který vznikne skoro bez práce.
Listové těsto mám doma skoro pořád. Zachrání chvíle, kdy je hlad a nápad nikde. Tady navíc funguje i to, že si každý kus uděláte zvlášť. Někdo dá víc, jiný míň. marmelády
Můj tip: Nepřehánět to, aby při pečení zbytečně nevytékala ven a těsto zůstalo křupavé. Borůvky, sýr a listové těsto dávají větší smysl, než se zdá
Sladko-slané kombinace rozhodně nejsou nic nového. K
pečeným sýrům se běžně přidávají brusinky, med nebo cibulové chutney a podobný princip funguje i tady. Recept na rychlý hermelín v listovém těstě
Doba přípravy: 10 minut Délka pečení v troubě: 20 minut Teplota trouby: 200 °C Počet porcí: 4 kusy Ingredience pro přípravu 1 balení chlazeného listového těsta 2 ks hermelínu 4 lžičky borůvkové marmelády 1 vejce na potření 1 špetka čerstvě mletého pepře podle chuti Postup přípravy zapečeného hermelínu v listovém těstě
1. Nejdřív předehřejte troubu na
200 °C. Plech vyložte pečicím papírem, ať se s těstem nemusíte zbytečně prát.
2.
Listové těsto rozviňte a rozdělte na 4 stejně velké díly. Když je hodně měkké, nechte ho ještě pár minut v chladu. Půjde s ním líp pracovat.
3. Každý
hermelín rozkrojte napůl, vzniknou tak 4 kusy. Doprostřed každého dílu těsta dejte trochu borůvkové marmelády, zhruba 1 lžičku. Foto: Cooky.cz, Listové těsto rozdělíme na čtverce.
4. Na marmeládu položte vždy jednu polovinu
hermelínu. Nahoru přidejte ještě malé množství marmelády a lehce opepřete. Pepř není nutný, ale mně tam sedí. Foto: Cooky.cz, Čtverce těsta naplníme marmeládou a hermelínem.
5. Okraje těsta potřete rozšlehaným
vajíčkem. Díky tomu se balíčky lépe slepí a při pečení se neotevřou.
6.
Těsto přehněte přes sýr a dobře uzavřete. Kraje jemně přitlačte vidličkou nebo prsty. Horní část můžete ještě znovu potřít vejcem, aby po upečení hezky zezlátnula.
7. Připravené balíčky přeneste na plech. Když chcete, udělejte nahoře malý zářez špičkou nože, aby mohla unikat pára a těsto se zbytečně nenafukovalo do stran.
8. Pečte v předehřáté troubě asi
20 minut, dokud nebude listové těsto nafouknuté a zlatavé. Každá trouba peče trochu jinak, takže poslední minuty radši hlídejte.
9. Po upečení nechte balíčky
3 až 5 minut odpočinout. Uvnitř je sýr opravdu horký a hned po vytažení by utekl na talíř dřív, než byste ho donesli ke stolu. Foto: Cooky.cz, Po upečení nechte jídlo ještě cca 5 minut vychladnout, jinak vám hermelín vyteče.
10. Podávejte ještě teplé, ideálně s trochou zeleného salátu nebo jen tak samotné. Zbytky lze uložit do lednice a druhý den krátce ohřát v troubě, ale nejlepší jsou čerstvě upečené.
Rady hospodyňky k pokrmu sladko-slané chuti Pokud je borůvková marmeláda hodně řídká, dejte jí méně. Hustší se při pečení drží uvnitř mnohem lépe. Hermelín před balením nechte chvíli v lednici, se studeným sýrem se pracuje snáz a tolik netlačí na těsto. Na slavnostnější verzi můžete horní část posypat sezamem. Objevuje se i u jiných variant pečeného hermelínu a na povrchu vypadá dobře. Když chcete recept posunout o kousek dál, podávejte hotový hermelín s pár lístky rukoly a několika kapkami medu až na talíři. Dovnitř se to nehodí, tam by toho bylo moc, ale nahoře to udělá pěkný kontrast.
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