Domácí langoše z kynutého těsta: Osvědčený recept na nadýchanou klasiku s křupavým povrchem

K večeři smažená jídla moc často nedělám. Občas se ale prostě ozvou chutě na staré domácí langoše a v tu chvíli je rozhodnuto. Výsledek za to stojí. Jsou nadýchané, uvnitř měkké, na povrchu dozlatova usmažené a jedna vařená brambora v těstě odvede překvapivě dost práce. Díky ní je těsto poddajnější než v klasické verzi bez brambory. Nejčastěji je potírám česnekem, přidám sýr a někdy i trochu kečupu. Doma to funguje právě takhle nejlíp.
Recept potřebuje v podstatě jen čas na kynutí. Pak už jde všechno rychle. Oproti variantám s
jogurtem nebo zakysanou smetanou zůstávám u téhle verze s bramborou a mlékem. Těsto je vláčné a po usmažení nepůsobí vysušeně.
Můj tip: Bochánky i ruce před tvarováním potírám olejem, ne moukou. Langoše zůstanou jemné a není nutné do nich dál sypat další a další mouku. Langoš jako domácí klasika, která má víc podob
Langoše si většina lidí spojuje hlavně se stánkem, koupalištěm nebo poutí. V domácí kuchyni ale mají své místo už dlouho a receptů na ně je víc než dost. Někde se dělají jen z mouky, droždí, mléka a soli, jinde se do těsta přidává bílý jogurt nebo zakysaná smetana, jak ukazují i běžně používané postupy. Právě jogurt nebo smetana pomáhají k vláčnějšímu výsledku a jemnější chuti. Recept na nadýchané domácí langoše z kynutého těsta
Doba přípravy těsta: 20 minut Kynutí: 60 minut Odpočinek bochánků: 10 až 15 minut Smažení: přibližně 10 minut Počet porcí: 6 větších nebo 8 až 10 menších langošů Ingredience pro přípravu 400 g hladké mouky 250 ml polotučného mléka 1 ks vařené brambory 20 g čerstvého droždí 2 lžíce oleje 1 lžíce cukru 1 lžička soli olej na smažení
Potření a dokončení podle chuti: 3 až 4 stroužky česneku 3 lžíce vody nebo oleje na česnekové potření 150 až 200 g strouhaného sýra kečup podle chuti Postup přípravy kynutých langošů
1. Do větší mísy nasypte
hladkou mouku, přidejte cukr a sůl. Krátce promíchejte, aby se suroviny rovnoměrně spojily.
2. Uprostřed udělejte důlek a vlijte do něj asi
dvě třetiny vlažného mléka, do kterého rozdrobíte droždí. Přidejte trochu mouky a rozmíchejte řídké těstíčko. Mísu zakryjte a nechte v teple asi 20 minut, až vzejde kvásek.
3. Jakmile kvásek naběhne, přidejte zbytek
mléka, najemno nastrouhanou vařenou bramboru a olej. Těsto začněte vypracovávat vařečkou nebo v robotu. Zpočátku lepí, to je normální. Po pár minutách se zpevní.
4. Podle potřeby přilijte ještě trochu
mléka, nebo naopak lehce přisypte mouku. Výsledkem má být měkčí, vláčné těsto, ne tuhý bochánek. I díky tomu budou langoše po usmažení pěkně měkké.
5. Vypracované těsto přikryjte utěrkou a nechte kynout asi
60 minut. Mělo by viditelně zvětšit objem. Když je v kuchyni chladněji, klidně mu dejte ještě pár minut navíc.
6. Vykynuté těsto rozdělte na
6 větších nebo 8 až 10 menších dílů. Z každého udělejte bochánek, povrch lehce potřete olejem a nechte je odpočinout zhruba 10 až 15 minut. Foto: Cooky.cz, Vykynuté těsto rozdělíme na bochánky.
7. Do vyšší pánve nebo kastrolu nalijte
vyšší vrstvu oleje a zahřejte ji na 170 až 175 °C. V téhle teplotě se langoš rychle zatáhne, ale nespálí se dřív, než se uvnitř stihne propéct. Pracovní plochu i ruce potřete trochou oleje
8. Každý bochánek opatrně vytáhněte do podoby placky. Střed bývá o něco tenčí, okraje mohou zůstat trochu silnější. U domácího langoše to není chyba, spíš naopak.
Foto: Cooky.cz, Každý bochánek vytáhneme do podoby placky.
9. Vytvarované placky nechte před smažením ještě chvíli odpočinout. Potom je vložte do horkého
oleje a smažte z obou stran dozlatova, většinou stačí asi 1 až 2 minuty na každou stranu podle velikosti a síly těsta. Foto: Cooky.cz, Každou placku osmažíme z obou stran v oleji do zlatova.
10. Usmažené langoše dejte na talíř s papírovou utěrkou, aby se odsál přebytečný tuk. Česnek prolisujte a rozmíchejte s trochou
vody nebo oleje, pak jím ještě horké langoše potřete.
11. Nakonec přijde
strouhaný sýr a podle chuti i kečup. Podávejte hned, dokud jsou teplé. Pokud něco zůstane, nejlépe je langoš krátce ohřát na pánvi nebo v troubě. Foto: Cooky.cz, Usmažené langoše zdobíme dle chuti a fantazie. Ještě pár rad na závěr pro domácí langoše Jestli chcete langoše ještě vláčnější, můžete část mléka nahradit bílým jogurtem nebo přidat pár lžic zakysané smetany. V domácích receptech se tahle úprava objevuje často. Těsto při tvarování zbytečně nepodsypávejte moukou. Lepší je olej na ruce i pracovní plochu. Nejlepší jsou čerstvě usmažené. Když jich ale dělám víc, pokládám je vedle sebe bez oblohy a dochucuji až těsně před podáváním. Pokud chcete smažení urychlit, vytvarujte si všechny placky dopředu na lehce naolejovaný pečicí papír. Přenášení do oleje je pak jednodušší a těsto se netrhá.
Dvě verze langošů: Langoše s česnekem a sýrem a langoše plněné šunkou a sýrem
Domácí nekynuté langoše se sýrem a česnekem, které překvapí lehkostí i snadnou přípravou. Už žádné zbytečné čekání