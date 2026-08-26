Zapečené brambory s krkovicí, které vypadají jednoduše, ale na talíři udělají radost

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Zapečené brambory s krkovicí, které vypadají jednoduše, ale na talíři udělají radostPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Zapečené brambory s krkovicí jsou přesně ten typ jídla, který nevypadá jako velká frajeřina, ale na stole zmizí mezi prvními. Když se brambory krátce povaří ve smetaně a maso se předem zatáhne na pánvi, dostanete pekáč, který není suchý a drží pohromadě tak, jak má.
Fotografie k zapečeným bramborám
Zdroj: Foto: Cooky.cz, Obyčejné suroviny, neobyčejně vděčný oběd: Zapečené brambory s krkovicí do trouby, co chutnají jako nedělní jistota
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- Domácí langoše z kynutého těsta: Osvědčený recept na nadýchanou klasiku s křupavým povrchem
- Špecle na pánvi se slaninou, cibulkou a šlehačkou jako rychlá večeře bez velkého vaření
- Hovězí Stroganov jako z restaurace, jen z vlastní kuchyně a bez zbytečných komplikací
- Domácí pizza na plechu: Rychlá večeře, kterou si každý obloží podle svého
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