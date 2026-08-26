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Zapečené brambory s krkovicí, které vypadají jednoduše, ale na talíři udělají radost

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Zapečené brambory s krkovicí jsou přesně ten typ jídla, který nevypadá jako velká frajeřina, ale na stole zmizí mezi prvními. Když se brambory krátce povaří ve smetaně a maso se předem zatáhne na pánvi, dostanete pekáč, který není suchý a drží pohromadě tak, jak má.
Fotografie k zapečeným bramborám

Fotografie k zapečeným bramborám

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Obyčejné suroviny, neobyčejně vděčný oběd: Zapečené brambory s krkovicí do trouby, co chutnají jako nedělní jistota
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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