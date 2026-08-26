Špecle na pánvi se slaninou, cibulkou a šlehačkou jako rychlá večeře bez velkého vaření

Donedávna jsem špecle připravovala jen jako přílohu k některým jídlům, třeba ke kuřeti na paprice a podobně. Jednou mi ale zbyla větší dávka, bylo mi líto je vyhodit, tak jsem k nim zkusila osmaženou slaninu s cibulkou, přelila je šlehačkou a zasypala strouhaným sýrem. Doma to mělo docela úspěch, takže jsem je pak začala dělat i jako hlavní jídlo. Se slaninou, dozlatova opečenou cibulkou a šlehačkou z nich vznikne poctivá večeře z jedné pánve, hotová překvapivě rychle. Rozhoduje hlavně správná hustota těsta a krátké provaření, aby zůstaly měkké a dobře nasákly smetanovou omáčku.
Nepůsobí nijak okázale, ale na talíři vypadají
domácím dojmem a člověk má hned pocit, že jí něco poctivého. Doma je dělám buď jako rychlou večeři, nebo jako oběd; když je chci sytější, přidám víc uzené slaniny. A když vařím jen pro sebe a děti, občas masa uberu a nechám víc vyniknout sýr a smetanovou šťávu.
Můj tip je jednoduchý: Nepřehnat to s moukou. Těsto na špecle nemá být ani řídké, ani tuhé. Jakmile se začne trochu táhnout a jde protlačit přes síto na halušky bez velkého boje, jste zhruba tam, kde máte být. Špecle mají blíž k domácí kuchyni než k obyčejným těstovinám
Špecle jsou oblíbené hlavně v německé, rakouské a alpské kuchyni, kde se podávají jako
příloha i samostatné jídlo. Právě sýrová varianta známá jako Käsespätzle stojí na spojení měkkých noků, cibulky a výraznějšího sýra. V některých receptech se přidává i slanina nebo smetana, takže z jednoduchého základu vznikne vydatné jídlo do chladnějších dnů i rychlá večeře z jedné pánve. Recept na domácí smetanové špecle se slaninou a cibulkou
Doba přípravy: 20 minut Doba vaření: 15 minut Počet porcí: 4 porce Celkový čas: zhruba 35 minut Ingredience pro přípravu 3 vejce 180 ml mléka nebo napůl mléka a vody 150 g hladké mouky 150 g polohrubé mouky 1 špetka prášku do pečiva 1 lžička soli do těsta 3 ks větších cibulí 150 až 200 g uzené slaniny nebo anglické slaniny 1 lžíce sádla nebo oleje 200 ml smetany ke šlehání 120 až 150 g čedaru nebo jiného výraznějšího sýra 1/2 lžičky uzené papriky dle chuti čerstvě mletého pepře dle chuti soli do dochucení Postup přípravy špeclí se smetanou a anglickou slaninou
1. Do mísy rozklepněte
vejce, přilijte mléko nebo směs mléka s vodou, přidejte sůl a krátce prošlehejte. Vmíchejte hladkou a polohrubou mouku a nakonec i malou špetku prášku do pečiva.
2. Těsto promíchejte vařečkou nebo stěrkou. Má být hustší, ale pořád vláčné, aby se dalo protlačit přes síto na halušky nebo přes cedník s většími otvory. Když je moc tuhé, přilijte lžíci mléka. Když je řídké, přisypte trochu mouky.
3. Ve větším hrnci přiveďte k varu
osolenou vodu. Těsto protlačujte po částech do vroucí vody a špecle vařte do chvíle, než vyplavou. Pak jim dejte ještě asi 4 až 5 minut, aby byly provařené i uvnitř.
4. Uvařené
špecle vyberte děrovanou naběračkou a krátce je propláchněte. Díky tomu se neslepí a práce na pánvi pak jde rychleji. Trochu vody z vaření si nechte stranou, kdyby bylo potřeba omáčku povolit. Foto: Cooky.cz, Špecle po uvaření propláchněte studenou vodou kvůli slepení.
5. Mezitím si oloupejte
cibuli a nakrájejte ji na tenčí půlměsíčky. Slaninu nakrájejte na proužky nebo menší kostky. Sýr nastrouhejte nahrubo.
6. Ve vyšší pánvi rozehřejte
sádlo nebo olej. Přidejte slaninu a nechte ji pustit tuk. Pak vsypte cibuli a opékejte ji na středním plameni do zlatava. Neuspěchejte to, právě cibulka dělá velkou část chuti.
7. Do pánve přidejte uvařené
špecle, lehce je osolte, opepřete a poprašte uzenou paprikou. Všechno promíchejte, aby se špecle obalily ve vypečeném tuku a nasály chuť slaniny i cibule.
8. Zasypte je nastrouhaným
čedarem nebo jiným výraznějším sýrem. Já se tady vyhýbám eidamu, protože chuťově zapadne a v takhle jednoduchém jídle je to škoda.
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9. Nakonec přilijte
smetanu ke šlehání, pánev přiklopte pokličkou a nechte vše na mírném plameni krátce probublat, zhruba 3 až 4 minuty. Sýr se rozpustí, smetana se spojí s výpekem a vznikne jemná omáčka, která špecle hezky obalí.
10. Hotové špecle podávejte hned, nejlépe ještě horké. Na talíři je můžete přisypat trochou čerstvě mletého pepře nebo trochou pažitky. Když něco zbyde, uložte pokrm do lednice a snězte do druhého dne; při ohřívání přidejte lžíci mléka nebo smetany, aby znovu změkl.
Rady hospodyňky ke špeclům se slaninou a smetanou Pokud chcete chuť posunout blíž alpské verzi, část čedaru nahraďte výraznějším horským sýrem nebo trochou nivy. Stačí malé množství, aby jídlo nebylo zbytečně těžké. Cibuli opékejte opravdu trpělivě. Když je jen zpocená a bledá, jídlo bude plošší. Zlatavá cibulka dodá sladkost i barvu. Špecle nepřevařte. Jakmile jsou měkké, ale drží tvar, mají vyhráno. V pánvi pak ještě chvíli dojdou ve smetaně. Když chcete mít cibulku opravdu hezkou a ne spálenou, dejte ji do pánve až ve chvíli, kdy slanina pustí trochu tuku, a hned stáhněte plamen. Bude se opékat pomaleji, ale výsledek je o poznání lepší.
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