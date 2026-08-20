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Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům

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Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde měli přes 30 zásahů. Hasiči odstraňovali stromy ze silnic i železničních tratí, řekla krajská zastupující mluvčí hasičů Monika Tóthová.
Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným

Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným

Zdroj: HZS LK
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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