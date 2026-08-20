Podivuhodný příběh Blanche Dumas: jak se asi žilo ženě se třemi nohama a dvěma vaginami?

Případ, který fascinoval i šokoval
Blanche Dumas se narodila na počátku 19. století na karibském ostrově Martinik v rodine francouzské matky a černošského otce. Od narození bylo zřejmé, že její tělo se výrazně liší od běžné anatomie. Měla zdvojené dolní končetiny, duplikované části pánve a podle historických záznamů i zdvojené reprodukční orgány.
Dnes bychom tento stav zařadili mezi formy tzv. dipygie – extrémně vzácné vývojové anomálie, při níž dochází k částečnému „zdvojení“ dolní části těla. V době jejího života ale neexistovala jasná klasifikace ani pochopení těchto stavů.
Medicína na hranici poznání
Lékaři, kteří Blanche zkoumali, se snažili její tělo popsat a zařadit. Jenže naráželi na problém: chyběla terminologie, srovnávací případy, i hlubší znalost embryologického vývoje. Výsledkem byly popisy, které dnes působí spíše jako kombinace vědeckého zájmu a fascinace neznámým.
Blanche se stala objektem pozorování – ale ne nutně pochopení.
Život mezi vědou a senzací
V 19. století neexistovala hranice mezi vědeckým zájmem a veřejnou podívanou tak, jak ji chápeme dnes. Lidé s neobvyklými tělesnými znaky byli často vystavováni na trzích, v tzv. „freak shows“, nebo jako součást putovních představení.
Blanche Dumas nebyla výjimkou. Její tělo se stalo zdrojem obdivu, zvědavosti i komerčního zájmu. To, co dnes označujeme jako zdravotní stav, bylo tehdy prezentováno jako atrakce.
Otázka identity a důstojnosti
Z dnešního pohledu je její příběh zásadní především v tom, jak ukazuje přístup společnosti.
Blanche nebyla vnímána primárně jako člověk se specifickou biologickou situací. Byla vnímána jako výjimečný případ. To vyvolává otázky, kde končí vědecký zájem a začíná zneužití, jak definujeme normálnost a jak zacházíme s tím, co se vymyká.
Její život tak není jen medicínským případem, ale i sociálním zrcadlem své doby.
Jak takový stav vzniká
Z pohledu moderní biologie lze podobné anomálie vysvětlit narušením raného embryonálního vývoje.. Během prvních fází vývoje může dojít k částečnému „zdvojení“ osy těla. Výsledkem je stav, kdy se některé části vyvinou duplicitně, zatímco jiné zůstávají společné.
Tyto případy jsou extrémně vzácné a mají široké spektrum projevů. Blanche Dumas patří mezi nejvýraznější historicky zaznamenané případy.
Mezi mýtem a realitou
Kolem jejího života vznikla řada legend a nepřesností. Některé zdroje přehánějí, jiné si protiřečí. To je typické pro příběhy, které byly dlouho předávány bez přesné dokumentace.
Jisté je jedno - její tělo bylo natolik neobvyklé, že vyvolalo silnou reakci. A její příběh se proto stal součástí širšího kulturního narativu
Oddělit fakta od mýtů je dnes obtížné – ale právě to ukazuje, jak silný dojem zanechala.
Ve většině pramenů se o ní mluví jako o třínohé kurtizáně, která naplno využívala svou anomálii v podobě dvou sad reprodukčních orgánů. Podle těchto informací byla mimořádně sexuálně aktivní a také žádaná. Díky své zvláštnosti vydělávala v Paříži, kde se usadila, nemalé peníze.
Co nám její příběh říká dnes
Blanche Dumas žila v době, kdy medicína teprve hledala své základy, etika nebyla pevně definovaná a odlišnost byla často komercializována. Dnes máme pokročilé diagnostické metody, lepší pochopení vývoje a důraz na důstojnost a práva pacientů.
Její příběh tak slouží jako kontrast – ukazuje, kam jsme se posunuli. Osud Blanche Dumas není jen historickou kuriozitou.
Je to příběh o hranicích lidského těla, ale i o hranicích lidského přístupu. O tom, jak snadno se může vědecký zájem změnit v senzaci – a jak důležité je nezapomínat, že za každým „případem“ stojí člověk.
Věděli jste, že…
…podobné formy částečného zdvojení těla jsou dnes studovány jako důsledek poruchy raného embryonálního vývoje, často související s neúplným rozdělením identických dvojčat? Tyto případy pomáhají vědcům lépe pochopit, jak se lidské tělo formuje v prvních týdnech života.
Zdroje: History Defined, Weird Historian, foto wikimedia commons