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Podivuhodný příběh Blanche Dumas: jak se asi žilo ženě se třemi nohama a dvěma vaginami?

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V 19. století se její jméno šířilo Evropou jako senzace. Blanche Dumas byla označována za „ženu s dvěma těly“ – měla vzácnou vrozenou anomálii, která zpochybňovala tehdejší představy o lidské anatomii. Její příběh ale není jen kuriozitou. Je to svědectví o tom, jak věda, společnost a lidská důstojnost narážely na vlastní limity.
Podivuhodný příběh Blanche Dumas: jak se asi žilo ženě se třemi nohama a dvěma vaginami?

Podivuhodný příběh Blanche Dumas: jak se asi žilo ženě se třemi nohama a dvěma vaginami?

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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