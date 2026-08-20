Kuna v autě nebo na půdě dokáže napáchat velké škody. Tyhle prostředky ji rychle odradí

Představte si ráno, kdy otevřete kapotu a najdete překousanou brzdovou hadici. Opravíte ji, zaplatíte servis, a za tři týdny totéž. Problém není v tom, že kuna přišla. Problém je v tom, proč se vrátila. Kuna skalní (Martes foina) komunikuje pachem a teritoriálně obchází svůj revír. Pokud po prvním útoku zůstanou v motorovém prostoru její pachové stopy, nebo stopy jiné kuny, další návštěva je téměř jistá. Stejný princip platí v podkroví. Jedna pomůcka situaci nevyřeší. Funguje až souběh kroků: odstranit pach, zablokovat přístup, teprve pak případně nasadit aktivní odpuzovač.
Proč se kuna vrací: pach, teritorium, úkryt
Folklorní vysvětlení říká, že kuny lezou do motorů za teplem. Výzkum Herra, Schleye a Ropera ale ukázal, že hlavní spouštěč je teritoriální chování a pachové značení. Kuna najde v motorovém prostoru stopu jiného jedince a reaguje agresivně, kouše kabely, hadice, manžety. Proto ADAC výslovně doporučuje po napadení nechat umýt celý motorový prostor. Bez toho řešíte následek, ne příčinu.
U domů je mechanismus podobný. Studie Herra a kolegů z Lucemburska zjistila, že 97 % denních úkrytů městských kun skalních tvořily budovy, a obydlené domy využívaly výrazně víc v zimě kvůli tepelné izolaci. Podkroví s nezajištěným větracím otvorem je pro kunu ideální byt: teplý, tichý, s minimem predátorů.
Sezóna škod na autech vrcholí od dubna do července, kdy roste teritoriální aktivita. U domů je problém celoroční, ale v chladných měsících se zhoršuje.
Auto: tři kroky ve správném pořadí
Obrana auta proti kuně stojí na jasné posloupnosti. Přeskočit krok znamená snížit účinnost všech ostatních.
- Vyčistit motorový prostor. Po zjištěném napadení nechat profesionálně umýt motor. Cílem je odstranit pachové stopy, které provokují další kuny k agresivní reakci.
- Chránit kabely a hadice mechanicky. Ochranné hadice z tvrdého plastu nasazené na rizikovou kabeláž zabrání prokousnutí.
- Nasadit aktivní odpuzovač. Ultrazvukový plašič je jednodušší varianta pro první pokus. Při opakovaných škodách dává větší smysl systém s vysokonapěťovými destičkami. Elektrický šok kuně neublíží, ale vytvoří silně nepříjemnou zkušenost, kterou si spojí s konkrétním místem.
Kdo má možnost parkovat v uzavřené garáži, eliminuje problém nejspolehlivěji. Ale i garáž s otevřenými ventilačními otvory může kunu pustit dovnitř.
Dům: nejdřív ověřit, pak teprve zavírat
U domu je postup odlišný, a chyba má vážnější důsledky. Kuna skalní se rozmnožuje sezónně, samice pečuje o mláďata v úkrytu. Pokud na jaře zazděte vstupní otvor, aniž byste si ověřili, že uvnitř nezůstala mláďata, odsoudíte je k úhynu a sami si vytvoříte hygienický problém.
Správný postup vypadá takto:
- Zmapovat aktivní vstup. Kuna projde otvorem o průměru pouhých pěti centimetrů. Typická místa: hřeben střechy, větrací štěrbiny, střešní okna, roletové kastlíky. Dočasně ucpěte podezřelé otvory novinami nebo páskou; pokud je kuna odstraní, máte aktivní vstup.
- Přes den rušit místo odpočinku. Kuna je noční zvíře a přes den spí. Hlasité rádio, silné světlo nebo opakované narušování klidu ji motivuje hledat jiný úkryt.
- Večer sledovat odchod. Po setmění kuna obvykle vyráží za potravou. Potvrďte, že odešla.
- Odstranit pachové stopy. Enzymatické čisticí prostředky rozkládají pachové značky účinněji než běžná chemie.
- Utěsnit všechny vstupy. Teprve po potvrzení, že je prostor prázdný a bez mláďat, uzavřete otvory natrvalo. Toto je podle ADAC nejúčinnější dlouhodobé řešení.
Ultrazvuk, pohybová světla nebo pachové odpuzovače fungují u domu spíš jako doplněk. Kuna si na ně může postupně zvyknout. Na fyzickou bariéru ne.
Co říká český zákon
Kuna skalní není v přílohách vyhlášky 395/1992 Sb. vedena jako zvláště chráněný druh. Je ale zvěří s dobou lovu od 1. listopadu do konce února. Na nehonebních pozemcích, tedy na zahradě, u domu nebo v garáži, regulaci zvěře povoluje orgán státní správy myslivosti a provedením pověřuje oprávněnou osobu. Jinými slovy: odpuzování světlem, hlukem a zabezpečení vstupů je v pořádku. Ale živolovnou past nelze bez konzultace s příslušným úřadem brát jako automaticky legální domácí řešení.
Při opakovaných škodách, nejistotě ohledně mláďat v podkroví nebo potřebě odchytu má smysl kontaktovat místní myslivecký spolek nebo deratizační firmu se zkušeností s kunovitými šelmami.
Zdroj: Chalupáři-Zahrádkáři
Autor: Zdeňka Pavelková