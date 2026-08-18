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Srnečka v nesnázích. Zvíře uvázlo hlavou v plotě

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Nejen u požárů a nehod zasahují v Libereckém kraji hasiči. Některé výjezdy se týkají také pomoci zvířatům, a to i těm divokým. Tak jako v neděli v Provodíně nedaleko Máchova jezera, kde se malá srnka zasekla hlavou v plotě.
Srnečka v nesnázích. Zvíře uvázlo hlavou v plotě

Srnečka v nesnázích. Zvíře uvázlo hlavou v plotě

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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