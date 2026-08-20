Sluneční brýle, sponka ve tvaru srdíčka a dokonalý outfit. Dceři Leoše Mareše jsou přitom teprve čtyři roky

Když Monika Marešová v březnu 2026 sdílela na Instagramu příspěvek k dceřiným čtvrtým narozeninám, fanoušci pod fotkou opakovali jednu větu: „Alex je celý tatínek.“ O pár týdnů později se na internetu objevily záběry z pražských ulic, kde malá Alex vypadá jako dítě, které si svůj styl už řídí samo. Brýle ve tvaru srdce, vlasový detail se srdíčkem, a dojem, který u čtyřletého dítěte překvapí. Jenže za tím dojmem stojí víc než náhoda. Stojí za ním rodina, kde se módní cit dědí po přeslici a kde se soukromí dávkuje po kapkách.
Kdo je Alex Marešová
Alexandra Marešová se narodila v březnu 2022 jako dcera moderátora Leoše Mareše a jeho manželky Moniky. Letos v březnu oslavila čtvrté narozeniny, věk, který potvrdil i Super.cz odkazem na Moničin instagramový příspěvek. V domácnosti figurují i Leošovi starší synové Kuba a Matěj z předchozích vztahů, ale právě Alex je tou, koho veřejnost sleduje nejpozorněji. Důvod je prostý: rodiče ji ukazují jen občas, a každý nový záběr proto funguje jako událost.
Monika sdílí rodinné momenty v dávkovaných sériích: letní fotky v září 2025, dovolenkové snímky na jaře 2026, narozeninový příspěvek. Leoš je ještě zdrženlivější. Na Instagram se podle Aha! vrátil až v červnu 2026 po delší pauze a zveřejnil video s Monikou a Alex. Není to každodenní rodinný obsah. Spíš kontrolované nahlédnutí do soukromí.
Módní stopa vede k matce
Proč veřejnost u čtyřletého dítěte okamžitě čte stylingovou linku? Protože zná matku. Monika Marešová je dlouhodobě spojovaná s módou, její šatník média popisují jako minimalistický až „tichý luxus“ a sama říká, že se chce vracet ke kreativní práci a módní inspiraci. Jenže u dcery to zatím není žádný promyšlený brand. V lednu 2026 Monika pro Prima Ženy prozradila, že Alex po příchodu domů vyžaduje „princeznovské šaty“ a že její styl „ještě ladí“.
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Kombinace rodičovského vedení a dětské preference. Čtyřletá holčička, která chce být princezna, není módní fenomén, je to norma. Fenomén z toho dělá až kontext: matka, jejíž outfit analyzují lifestylové weby, a otec, jehož jméno zná celá země.
Babička v zákulisí
Pražskou momentku s Alex nepořídili rodiče, ale babička. Helena Harabinová, maminka Moniky Marešové, není anonymní rodinná figurka. Veřejně vystupuje v rozhovorech; pro Český rozhlas Praha mluvila o svém životě i vztahu k vnučce. Monika ji v Elle označila za svou „prodlouženou ruku“ a Harabinová sama popsala, jak s Alex strávila samostatný týden na Lanzarote. Že babička s vnučkou vyrazí na procházku Prahou a vznikne u toho fotka, je v téhle rodině spíš rutina než výjimka.
Leoš a dcera: emoce bez filtrů
Přímou reakci Leoše Mareše na pražské fotky se nám dohledat nepodařilo. Co dohledat lze, je vzorec. V dubnu 2026, když Leoš slavil padesátiny ve studiu Evropy 2, Alex ho překvapila přímo ve vysílání. Dojal se viditelně. O dva měsíce později v rozhovoru pro iDNES.cz řekl, že kdykoli se ho dcera dotkne, „úplně se zastaví“. Není to muž, který by o dceři mluvil odměřeně. Je to muž, který o ní mluví tak, že se zastaví i posluchač.
Ve srovnání s jinými českými celebritami zaujímají Marešovi střední pozici. Nejsou tak uzavření jako Krystyna Pyszková, která partnera i dceru drží kompletně mimo sociální sítě. Ale nejsou ani rodinou, která by z dětí dělala každodenní obsah. Podle přehledového textu Expresu není Alex hlavní hvězdou Moničina Instagramu; objevuje se tam jako host, ne jako stálá rubrika.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová