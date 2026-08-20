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Výletní loď odplula bez cestujících. Kvůli počasí zůstali uvěznění na ostrově

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Výletní loď AIDAluna opustila přístav Funchal na Madeiře o dvanáct hodin dříve, než měla. Dva cestující byli ještě na břehu.
Výletní loď odplula bez cestujících. Kvůli počasí zůstali uvěznění na ostrově

Výletní loď odplula bez cestujících. Kvůli počasí zůstali uvěznění na ostrově

Zdroj: Foto: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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