Výletní loď odplula bez cestujících. Kvůli počasí zůstali uvěznění na ostrově

Bylo krátce po šesté ráno ve středu 25. února 2026, když AIDAluna s více než 2 000 pasažéry a 653 členy posádky odvázala od mola u náměstí Praça CR7 ve Funchalu. Podle původního itineráře měla odplout až v šest večer. Jenže vítr a vlny rozhodly jinak, a kapitán musel volit mezi plánem a bezpečností. Zvolil bezpečnost.
Noc, kdy se molo stalo nebezpečným
AIDAluna připlula do Funchalu v úterý 24. února ráno. Šlo o takzvanou zastávku přes noc, oblíbený formát, kdy loď zůstává v přístavu do dalšího dne a cestující mohou strávit večer na ostrově. Část hostů toho využila. Někteří přenocovali na pevnině, jiní vyrazili brzy ráno na vlastní pěst.
Během noci se ale situace u stání dramaticky změnila. Podle oborového serveru Kreuzfahrt-Aktuelles se u pozice AIDAluny zvedl silný swell, dlouhé oceánské vlny, které loď rozhoupávaly a tlačily proti fenderům mola. Nešlo o klasickou bouřku s deštěm a blesky. Šlo o kombinaci větru a vlnové aktivity, která činila setrvání u břehu riskantním.
Kapitanerie ve Funchalu ten den vydala varování stupně Sinal 6, tedy vítr o rychlosti 51 až 62 kilometrů v hodině. Na severním pobřeží Madeiry dosahovaly vlny až 4,5 metru, na jižní straně 2 až 3,5 metru. A právě stání u Praça CR7, kde AIDAluna kotvila, patřilo k méně chráněným pozicím v přístavu.
Proč ostatní lodě zůstaly
Důležitý detail: AIDAluna nebyla ve Funchalu sama. Mein Schiff Relax i Marella Voyager stály ve stejném přístavu, a zůstaly. Rozdíl nebyl v odvaze kapitánů, ale v geometrii přístavních stání. Funchal nemá všechny pozice chráněné stejně. Obě konkurenční lodě kotvily na místech, která byla vůči danému směru větru a vln výrazně bezpečnější.
AIDAluna takové štěstí neměla. Její pozice u mola Praça CR7 byla v dané konstelaci zranitelná. Přístavní provozní řád APRAM výslovně pracuje s omezeními manévrů podle větru a vlnění; rozhodnutí kapitána tedy nebylo svévolné, ale zapadalo do pravidel, jimiž se přístav řídí.
Dva hosté na břehu
Posádka o chybějících cestujících věděla. Před odjezdem se je pokusila telefonicky kontaktovat a vyzvat k co nejrychlejšímu návratu. Dva hosté ale nebyli dosažitelní. Proč (zda měli vypnutý telefon, byli mimo signál, nebo jednoduše spali), veřejné zdroje neuvádějí. Kolem 06:15 místního času proto loď odplula.
Podle vyjádření AIDA Cruises zprostředkovaného serverem TAG24 společnost oběma hostům zajistila náhradní dopravu. Oba se později vrátili na palubu. Ostatním cestujícím, kteří přišli o plánovaný den na Madeiře, AIDA kompenzovala zkrácený pobyt mimořádnou zastávkou v Arrecife na Lanzarote následující den od devíti ráno do šesti večer.
Co z toho plyne pro každého, kdo pluje
Cestovní podmínky AIDA výslovně připouštějí změny časů a trasy z bezpečnostních a povětrnostních důvodů; rozhoduje kapitán. U výletů organizovaných přímo AIDA funguje takzvaný Shore Operations Manager, který sleduje, kde se skupiny nacházejí, a při zpoždění může koordinovat pozdržení odjezdu. Individuální pohyb cestujícího na pevnině ale pod tuto síť nespadá.
Praktické minimum pro každého, kdo plánuje plavbu:
- Sledovat aplikaci myAIDA a denní palubní list AIDA Heute, kde se objevují přístavní informace i předpověď počasí.
- Při zastávkách přes noc nepočítat s tím, že plánovaný čas odjezdu je neměnný.
- U rizikových zastávek mít u sebe doklady, funkční telefon s roamingem a kontakt na rejdaře.
- Zvážit organizované výlety místo individuálních, zvlášť v zimní sezóně na atlantických trasách.
AIDAluna je běžně nabízena i českým klientům prostřednictvím tuzemských prodejců plaveb. Podmínky jsou stejné jako pro kohokoli jiného na palubě, včetně těch, které kapitánovi dovolují změnit plán.
Zdroj: VědaŽivě.cz
Autor: Veronika Holečková