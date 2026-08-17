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Do Hradozámecké noci se zapojí deset památek z Libereckého kraje

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Do Hradozámecké noci se v Libereckém kraji zapojí v sobotu deset hradů a zámků. Lákat budou na netradiční prohlídky či koncerty, vyplývá z informací od pořadatelů.
Do Hradozámecké noci se zapojí i zámek Lemberk

Do Hradozámecké noci se zapojí i zámek Lemberk

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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