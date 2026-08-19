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Meteorologové varují, Liberecký kraj v noci na čtvrtek mají zasáhnout silné bouřky

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Už v noci na čtvrtek by měly Liberecký kraj zasáhnout bouřky. A podle meteorologů mohou být silné. Výstraha pro sever čech platí od čtvrteční půlnoci do páté hodiny ráno. Poté se bouřky přesunou i na další území Česka.
Meteorologové varují, Liberecký kraj v noci na čtvrtek mají zasáhnout silné bouřky

Meteorologové varují, Liberecký kraj v noci na čtvrtek mají zasáhnout silné bouřky

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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