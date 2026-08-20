Velká česká banka znovu odstaví bankovnictví: Klienti se musí připravit na dvoudenní výpadek

Běžná několikahodinová údržba bankovních systémů většinou proběhne v noci a velká část klientů ji ani nezaznamená. Tentokrát však bude situace jiná. Banka CREDITAS vypne své on-line bankovnictví od pátku 21. srpna od 16 hodin až do neděle 23. srpna do 16 hodin. Celkem tedy půjde o 48 hodin, během kterých nebude možné běžně spravovat účet prostřednictvím internetu ani mobilní aplikace. Důvodem je další etapa převodu klientů na novou bankovní platformu CREDITAS One.
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Bankovnictví zmizí na celý víkend
Odstávka se bude týkat jak původního CREDITAS Banking, tak nového systému CREDITAS One. Nedostupné budou rovněž okamžité platby a aplikace CREDITAS Invest App a Max Invest App. Omezení pocítí všichni klienti banky bez ohledu na to, zda už na nový systém přešli, nebo je migrace teprve čeká.
Právě délka odstávky je důvodem, proč není dobré nechávat běžné finanční záležitosti na poslední chvíli. Banka sama doporučuje, aby klienti splátky úvěrů, převody a další potřebné transakce provedli nejpozději ve čtvrtek 20. srpna. Prakticky se vyplatí zkontrolovat také pravidelné výdaje domácnosti a mít předem jasno v tom, zda během víkendu nebude potřeba odeslat větší částku.
Podobné situace zároveň připomínají, proč je důležité mít přehled nejen o aktuálním zůstatku, ale také o vlastních finančních rezervách. Problematice peněz a finančního zabezpečení domácností se na TrendyŽivot.cz věnujeme dlouhodobě.
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Kartou se platit bude, důležitý je ale zůstatek
Dobrou zprávou je, že platební karty mají během odstávky fungovat dál. Klienti budou moci platit v kamenných obchodech a vybírat hotovost z bankomatů v Česku i v zahraničí. Fungovat mají také internetové platby kartou.
Je zde ale podstatný detail. Kartou bude možné čerpat prostředky pouze do výše zůstatku evidovaného před začátkem odstávky. Pokud tedy někdo očekává během víkendu příchozí peníze a současně s nimi plánuje okamžitě disponovat, neměl by automaticky počítat s tím, že se mu okamžitě zvýší částka dostupná pro placení kartou.
Banka také doporučuje předem zkontrolovat nastavení 3D Secure telefonního čísla a ePINu, které mohou být potřeba při potvrzování plateb na internetu. Pokud klient běžně řeší bankovní záležitosti výhradně přes mobilní aplikaci, právě toto je věc, kterou je lepší prověřit ještě před pátečním odpolednem.
Není to první velký přesun klientů
Banka CREDITAS postupně přechází na nový systém už delší dobu. Výraznější část migrace proběhla také na začátku letošního července, kdy následně někteří klienti hlásili komplikace s přihlášením nebo přístupem ke službám. Současná odstávka je další etapou stejného technologického přesunu.
Na CREDITAS One tentokrát nepřejdou všichni zbývající klienti najednou. Samotná odstávka se však vztahuje na všechny. Lidé, kterých se aktuální migrace týká, mají po jejím skončení dostat podrobnější informace a pokyny k přihlášení.
Určitým omezením projde také zákaznická infolinka. Operátoři budou dostupní, během odstávky však nebudou mít přístup ke všem bankovním systémům, takže některé požadavky nebude možné okamžitě vyřídit.
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Co je rozumné udělat ještě před páteční 16. hodinou
Z pohledu klienta není potřeba dělat nic složitého. Stačí si zkontrolovat zůstatek, vyřídit důležité převody a ověřit nastavení platební karty. Lidé, kteří si vytvářejí finanční rezervu nebo hledají další možnosti, jak snížit každodenní výdaje, mohou využít také přehled možností úspor pro starší klienty.
Dvojnásobnou pozornost by měli věnovat přípravě lidé, kteří budou o víkendu cestovat. Kromě kontroly peněz a platební karty se vyplatí myslet také na další chyby, které mohou cestování zbytečně prodražit. Pokud je karta správně nastavená a na účtu je dostatek prostředků už před odstávkou, samotné víkendové omezení by běžné placení zásadně komplikovat nemělo.
Pro klienty CREDITAS tak bude nejdůležitější jeden termín. Od pátku 21. srpna od 16 hodin do neděle 23. srpna do 16 hodin musí počítat s tím, že se ke svému on-line bankovnictví nedostanou. Několik minut kontroly předem může zabránit tomu, aby se z plánované technické odstávky stal problém právě ve chvíli, kdy bude potřeba rychle poslat peníze nebo něco vyřídit.
autorský text, Banka Creditas