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Velká česká banka znovu odstaví bankovnictví: Klienti se musí připravit na dvoudenní výpadek

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Klienty Banky CREDITAS čeká o víkendu výrazné omezení. Internetové i mobilní bankovnictví přestane fungovat na celých 48 hodin a dostupné nebudou ani okamžité platby. Banka proto doporučuje vyřídit důležité transakce ještě před začátkem odstávky.
Česká banka chystá dvoudenní odstávku: Bankovnictví po tuto dobu nebude dostupné.

Česká banka chystá dvoudenní odstávku: Bankovnictví po tuto dobu nebude dostupné.

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Byznys trendy

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