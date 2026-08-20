Nejvyšší patro se v létě mění v pec. Jednoduchá koupě může teplotu doma citelně zpříjemnit. Vrtání nebude třeba

Kdo někdy strávil červencové odpoledne v podkrovním bytě, ví, jak rychle se prostor pod střechou mění v saunu. Slunce pere do střešních oken, teplo stoupá z nižších pater, větrání přináší další horký vzduch. Mobilní klimatizace stojí přes šest tisíc, venkovní rolety vyžadují souhlas majitele a stavební zásah. Existuje ale mezikrok, o kterém většina lidí neví nebo ho podceňuje: voštinové plisé.
Proč se podkroví přehřívá a co s tím udělá kus látky
Podkrovní byt sbírá teplo ze tří stran najednou. Střecha absorbuje sluneční záření a předává ho do konstrukce. Střešní okna propouštějí přímé paprsky dovnitř. A teplý vzduch z celého domu stoupá nahoru, kde nemá kam dál. Podle
průzkumů jsou nejproblematičtější západní okna, protože slunce na ně dopadá v nejteplejší části dne, kdy už je vzduch rozpálený.
Klasické žaluzie nebo závěsy část světla zastaví, ale tepelně prakticky neizolují. Americké ministerstvo energetiky (DOE) v
technickém listu uvádí, že běžné vinylové nebo kovové žaluzie „neposkytují mnoho izolace“. Voštinové plisé funguje jinak. Dvě vrstvy textilie vytvářejí uzavřené buňky, komůrky se stojatým vzduchem, který je špatný vodič tepla. Mezi roletou a sklem navíc vzniká další vzduchová mezera. Některé modely mají na vnitřní straně reflexní nebo nízko-emisní povrch, který odráží infračervené záření zpět ven. Výsledek: menší tepelný tok než u čehokoli jednovrstvého. Kolik stupňů to reálně ubere
Autor německého technologického webu MeinMMO popsal vlastní zkušenost s voštinovým plisé značky Aluguard v podkrovním bytě. Při venkovních 35–36 °C naměřil hygrometrem ThermoPro uvnitř 25–28 °C, tedy rozdíl zhruba 7–10 °C. Jde o osobní měření v konkrétním bytě, ne o laboratorní test. Ale řád jednotek stupňů potvrzují i další zdroje: VELUX u dynamického stínění střešních oken uvádí snížení vnímané teploty až o 7 °C v létě.
Důležité je slovo „prevence“. Voštinové plisé funguje nejlépe, když ho stáhnete dřív, než se místnost rozpálí, ideálně ráno, než slunce začne dopadat na okna. Už přehřátou místnost neochladí. To je zásadní rozdíl oproti klimatizaci, která aktivně odebírá teplo. Plisé teplo nepouští dovnitř. Kdo čeká, až bude ve tři odpoledne 34 °C, a teprve pak zatáhne, výrazný efekt nepocítí.
Co koupit a za kolik
V českém retailu se voštinové plisé pohybuje v rozmezí od necelých sedmi set do zhruba patnácti set korun za kus:
Produkt Rozměr Cena Typ IKEA HOPPVALS 60 × 155 cm 699 Kč světlopropustná OBI Gardinia Concept Termo 90 × 130 cm 979 Kč termo, zkrátitelná na šířku OBI voštinová zatemňovací 40 × 130 cm 1 479 Kč blackout, stříbrný povlak IKEA TRIPPEVALS 100 × 195 cm 1 490 Kč zatemňovací, nelze zkracovat
Pro srovnání: mobilní klimatizace 7 000 BTU se na Heurece prodává zhruba za 6 500–8 000 Kč, navíc spotřebovává elektřinu a potřebuje vývod hadice ven. Plisé nemá provozní náklady.
Při výběru záleží na účelu místnosti. Do obýváku a pracovny se hodí světlopropustná varianta, prosvítá jí měkké denní světlo. Do ložnice naopak zatemňovací model, který místnost skutečně zatemní.
Montáž v nájemním bytě: kde je hranice
Část voštinových plisé se instaluje bez vrtání, nalepením nebo upnutím na rám. IKEA nabízí k HOPPVALS instalační videoprůvodce, OBI prodává montážní držáky pro bezvrtací uchycení. Tady je riziko konfliktu s pronajímatelem minimální.
Jakmile se ale vrtá do zasklívací lišty nebo rámu, situace se mění. Český občanský zákoník stanoví, že změny provedené bez souhlasu pronajímatele musí nájemce při skončení nájmu odstranit a nese riziko náhrady újmy. Speciální pravidlo pro okenní rámy zákon neobsahuje, ale praktický závěr je jasný: bezvrtací systémy jsou bezpečnější volba, a pokud model vyžaduje šroubování, vyplatí se předem získat souhlas.
U střešních oken přibývá ještě problém s rozměry. Standardní plisé z regálu často nesedí. Řešení existuje: na typovém štítku oken najdete kód typu, velikosti a varianty. S ním lze hledat kompatibilní příslušenství přímo od výrobce a obejít drahou zakázkovou výrobu.
Kde plisé nestačí
Vnitřní stínění má jeden zásadní limit: paprsky zastaví až za sklem, které se mezitím ohřeje. U bytů, kde slunce pere do velkých střešních oken celý den, bude venkovní roleta nebo markýza vždy účinnější vrstva, protože zachytí teplo ještě před zasklením.
Další omezení:
Při stažených roletách je v místnosti tma (u zatemňovacích modelů) nebo pološero (u světlopropustných). Celý den se zavřenými okny a plisé není komfortní. Otevřením okna za účelem větrání pouštíte dovnitř i horký vzduch, a efekt stínění se tím částečně ruší. Atypické rozměry mohou vyžadovat zakázkovou výrobu, která cenu vyžene na několikanásobek.
Podle nás je voštinové plisé pro nájemníka v podkroví nejlepší první krok, levný, reverzibilní a měřitelně účinný. Ale první krok není poslední. Kdo bydlí pod střechou s velkými okny na západ, ten se bez kombinace s nočním průvětráním, případně venkovním stíněním, letních veder úplně nezbaví. Za sedm set korun ale dostane víc než za sedm tisíc utopených v drahém ventilátoru.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková