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Liberečtí celníci rozprášili drogový gang. Zajistili kila heroinu a miliony

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Případ drogové kriminality, do kterého byli významně zapojeni celníci z Libereckého kraje, dospěl do svého konce. Operativcům z libereckého Odboru pátrání Generálního ředitelství cel se ve spolupráci s ústeckými kriminalisty podařilo zadržet dva cizince, kteří do Česka dováželi a dále distribuovali tvrdé drogy.
Liberečtí celníci rozprášili drogový gang. Zajistili kila heroinu a miliony

Liberečtí celníci rozprášili drogový gang. Zajistili kila heroinu a miliony

Zdroj: Liberecká Drbna
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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