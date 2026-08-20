Canal+ Sport odvysílá Premier League v originále a pokračování talk show Petra Čecha

Sportovní kanál Canal+ Sport (Canal+ Group/Vivendi) si pro podzimní sezónu připravil několik novinek. Divákům nabídne originální anglický komentář Premier League, pokračování talk show bývalého brankáře Petra Čecha nebo dokumentární sérii Strikers. Zástupci Canal+ Sport to uvedli na včerejší tiskové konferenci. Za uplynulý rok odvysílal Canal+ Sport 380 zápasů Premier League a přes 1150 tenisových klání. Od podzimu kanál zavádí duální komentář u živě vysílaných zápasů Premier League. "Vyslyšeli jsme přání diváků a přinášíme Premier League s originálním anglickým komentářem," uvedl Jiří Hošek (foto), head of sports Canal+ v Česku a na Slovensku. Canal+ Sport bude i nadále sázet na hvězdné experty/komentátory, Karla Poborského nebo Andreu Sestini Hlaváčkovou.
Na obrazovky se v nových dílech talk show Big Pete vrací legendární fotbalový brankář Petr Čech. Pořad, který vzniká v koprodukci se společností Livesport miliardáře Martina Hájka, se vysílá již ve 12 zemích světa a o odkup práv projevily zájem televize z Velké Británie či Brazílie. V nadcházejících dílech Čech přivítá osobnosti, jako jsou Ashley Cole, Aaron Lennon, Carlo Cudicini nebo hokejový šampion Pavel Francouz. "Už nyní připravujeme s Livesportem na rok 2027 druhou sérii s odlišným konceptem, zaměřeným na elitní trenéry," doplnil Karel Häring, head of football Canal+ Sport.
Na podzim kanál uvede také novou šestidílnou francouzskou dokumentární sérii Strikers, která se věnuje fotbalovým útočníkům. Filmaři sledovali pětici výrazných střelců, mezi nimiž nechybí Bryan Mbeumo nebo Jean-Philippe Mateta. Fotbalová redakce nabídne v nové sezoně znovu pět formátů vlastní tvorby - živé zápasové studio Match Time s moderátory Jaromírem Bosákem, Martinem Minhou a Markem Skáčikem, live talk show Premier Club, podcast, věnovaný světu Premier League Premier Cast, Fantasy Show Karla Tvaroha a mnagazín Extra Time.
Další část obsahu Canal+ Sport bude patřit tenisu - vedle tenisových turnajů odvysílá pořady Match Point, talk show Kanár+, v níž bývalé šampionky Andrea Sestini Hlaváčková, Lucie Šafářová a Klára Koukalová rozebírají tenisové události, a dokumentární sérii Advantage.