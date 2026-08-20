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Canal+ Sport odvysílá Premier League v originále a pokračování talk show Petra Čecha

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Sportovní kanál Canal+ Sport (Canal+ Group/Vivendi) si pro podzimní sezónu připravil několik novinek. Divákům nabídne originální anglický komentář Premier League, pokračování talk show bývalého brankáře Petra Čecha nebo dokumentární sérii Strikers. Zástupci Canal+ Sport to uvedli na včerejší tiskové konferenci.
Canal+ Sport odvysílá Premier League v originále a pokračování talk show Petra Čecha

Canal+ Sport odvysílá Premier League v originále a pokračování talk show Petra Čecha

Zdroj: Borovan.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Borovan.cz

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