Petřeková ze ZOO o Benonim: Jsem moc šťastná, nebylo co tajit, řekla o muži, kterého všichni měli za ženatého

Reklama
3 min
Petřeková ze ZOO o Benonim: Jsem moc šťastná, nebylo co tajit, řekla o muži, kterého všichni měli za ženatéhoPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Herečka Michaela Petřeková tvoří pár se Štěpánem Bononim. Veřejnost se to dozvěděla až poté, co herec přiznal rozvod s manželkou.
Štěpán Benoni
Zdroj: Nextfoto
Reklama
Duchková zbourala příčky v domě a vytvořila obří obývák s krbem. Nábytek stěhuje několikrát ročně podle feng-šuej
Sluneční brýle, sponka ve tvaru srdíčka a dokonalý outfit. Dceři Leoše Mareše jsou přitom teprve čtyři roky
Čtyřleté Alex Marešové stačily sluneční brýle a srdíčko ve vlasech, aby z pražské procházky s babičkou...
Borhyová na lodi v bikinách bez přehozu a bez studu. Ve 48 letech pózuje tak, že jí fanoušci odmítají věřit věk
Moderátorka Televizních novin letos v létě sdílela ze Španělska sérii plavkových záběrů, které její...
Mrazivé detaily chování Adama Kajumiho: Nedělej scény a jeď domů, řekl Kajumi dívce, která před ním spolykala hrst léků
Jedna z poškozených dívek v kauze influencera Adama Kajumiho popsala moment, kdy po spolykání léků žádala o...
Obermannová radí: Důchodové pojištění neplaťte, raději investujte. Honili mě jak nadmutou kozu, popsala jednání s úřady
Spisovatelka čekala na důchod 85 dní a na Instagramu vyzvala lidi, ať si důchodové pojištění neplatí....
Články z VIPŽivot.cz nabízejí čtenářům možnost nahlédnout do života známých osobností – bez bulvární senzace, ale s důrazem na lidskou stránku slávy, vztahů i každodenní reality celebrit. Obsah se věnuje nejen aktuálním událostem ve světě showbyznysu, ale i osobním příběhům, kariérním zlomům nebo...Všechny články tohoto autora →
- Denisa Pfauserová se ukázala bez podprsenky: Sahám si na ně!
- Pavla Tomicová prošla výraznou proměnou: Herečka se ostříhala na kluka a vypadá úplně jinak
- Sluneční brýle, sponka ve tvaru srdíčka a dokonalý outfit. Dceři Leoše Mareše jsou přitom teprve čtyři roky
- Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthew Perry
Japonské F-35A a indické Rafale debutovaly. Cvičilo 21 zemí
Trade-off
dnes, 07:27
3 min
Banánové lívance: Tak jednoduché, že je budete chtít každé ráno
Cooky.cz
dnes, 07:27
4 min
Řepka líbal cizí ženu, pak sy sypal popel na hlavu „Za našich 10 let je to první a poslední chyba“
Žena.cz
dnes, 07:26
Bouřky potrápily několik krajů. Tisíce domácností zůstaly bez elektřiny
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 07:22
KLDR má až 120 jaderných hlavic, uvedl jihokorejský ministr obrany. Jeho odhad je větší než ten Trumpův
HN.cz
dnes, 07:20
Reklama
Karlos Vémola podle ex Lely neplatí dohodnuté peníze v plné výši. Vyrazila do Turecka
SportyŽivě
dnes, 07:16
4 min
Při stavbě školy v Kolumbii našli 14 hrobů. Uvnitř bylo 4.082 lidských zubů
Kód Enigma
dnes, 07:16
3 min
KOMENTÁŘ: Rosický a Priske? Jen hezké řečičky. Křetínský má o čem přemýšlet
Pražská Drbna
dnes, 07:15
4 min
Duchková zbourala příčky v domě a vytvořila obří obývák s krbem. Nábytek stěhuje několikrát ročně podle feng-šuej
VIPživot.cz
dnes, 07:14
3 min
Na této lesní mýtině se schovává mazaná liška. Jestli ji najdete, tak vaše oči fungují na 100 %
Světkreativity
dnes, 07:14
2 min
Reklama
Denisa Pfauserová se ukázala bez podprsenky: Sahám si na ně!
Aplausin.cz
dnes, 07:14
2 min
Ulice dnes: Klárka po Prokopově větě zmizí. Adriana nakonec volá policii
Trendy Život
dnes, 07:13
3 min
Moderní životní styl vystavuje riziku ztukovatění jater téměř každého. Tento přírodní zázrak má krizi zažehnat do týdne
Zdravestravovani.eu
dnes, 07:13
2 min
Opilý cestující zhatil dovolenou více než 300 lidem. Letadlo se z ranveje vrátilo k bráně
Trendy svět
dnes, 07:12
3 min
Bezpečnostní člun vytlačoval turisty od mola. Na dovolené v Egyptě vznikla nebezpečná situace
Trendy svět
dnes, 07:12
1 min
Reklama
Španělsko zasáhlo přes 420 zemětřesení: Vyděšení turisté opouštějí města a hledají bezpečí
Trendy svět
dnes, 07:11
3 min
Orchideje mohou zdravě prospívat 365 dní v roce. Ani shnilé kořeny ještě neznamenají jejich smrt a zklamání pěstitelů
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 07:10
2 min
Pavla Tomicová prošla výraznou proměnou: Herečka se ostříhala na kluka a vypadá úplně jinak
Trendy Život
dnes, 07:10
3 min
Tréninkový drill si vybral daň. Mourinho promluvil o děsivém monoklu pod okem
SportWin
dnes, 07:07
2 min
Cizinka na volantem tahače jela po dálnici u Jihlavy s téměř dvěma a půl promile
Jihlavská Drbna
dnes, 07:05
1 min
Reklama
Bejlek neporazila Sabalenkovou jedním životním zápasem. Čtyři kola v Cincinnati ukazují, že se změnila její běžná úroveň
Vše o sportu
dnes, 07:04
8 min
Do Koločavy před válkou jezdily tisíce Čechů, teď tu chybí. Vydali jsme se na víkend na Ukrajinu
Proboha!
dnes, 07:00
7 min
Proč z našich vztahů mizí sexualita? Může za to stres, pornografie a digitální svět?
Proboha!
dnes, 07:00
3 min
Před odjezdem na dovolenou vložte do ledničky minci. Jednoduchý trik vám zachrání peníze i peněženku
NESPECHEJ.cz
dnes, 07:00
5 min
Za totality ho měl doma skoro každý kutil a dnes ho sběratelé vykupují až za 10 000 Kč. Nemáte tenhle přístroj v garáži?
Extrafit.cz
dnes, 06:59
4 min
Reklama
KVÍZ: 21 záludných otázek pro chytré hlavy. U některých budete pochybovat i o vlastní logice
Žena.cz
dnes, 06:59
Češi sami rozhodli: Jedna nabíječka za 599 Kč nahradí tři. Na Alze ji kupují více než cokoliv jiného
Mobify.cz
dnes, 06:58
4 min
Vůdce kutnohorské sekty zemřel po rituálu. Případ míří k Nejvyššímu soudu
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:54
Noční bouře v hradeckém kraji lámala stromy, 1700 domácností je bez proudu
Hradecká Drbna
dnes, 06:53
1 min
Turisté ho míjejí kvůli známějším místům. Malebné italské jezero zůstává téměř tajným tipem
VědaŽivě.cz
dnes, 06:51
4 min
Reklama
Po ruském útoku na Kyjev zůstalo nejméně 12 mrtvých, desítky lidí utrpěly zranění. Starosta vyhlásil den smutku
HN.cz
dnes, 06:49
Příbory dává většina lidí do myčky bez přemýšlení. Směr rukojetí ale ovlivňuje hygienu
Chalupáři-Zahrádkáři
dnes, 06:48
3 min
Stál v každé koupelně za minulého režimu, pak skončil ve sběrném dvoře. Kdo ho má dodnes, dostane za něj i 500 Kč
Bruneta v kuchyni
dnes, 06:47
3 min
Babiš ukázal, kde má stát supernemocnice. Na analýzu za miliony nečekal
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:45
Berou až 350 000 Kč měsíčně, ale mladí o tuto profesi nestojí. Věkový průměr v Česku je 51 let
FAJNTIP.cz
dnes, 06:30
4 min
Reklama
Za nevinnou tváří mladé studentky se skrývala děsivá posedlost. Rodina si nebezpečného chování všimla až příliš pozdě
Asianstyle
dnes, 06:30
4 min
Canal+ Sport odvysílá Premier League v originále a pokračování talk show Petra Čecha
Borovan.cz
dnes, 06:29
2 min
Dluh USA poprvé překonal 40 bilionů dolarů. Odborníci varují před krizí
Aktuálně.cz - Zprávy
dnes, 06:28
Hasiči v Libereckém kraji měli při bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům
Liberecká Drbna
dnes, 06:21
1 min
Pětičlenná rodina si splnila sen o vlastním domově. Do zdánlivě malého příbytku se všichni vešli bez ztráty pohodlí
BydlímeÚtulně.cz
dnes, 06:20
2 min
Reklama
Reklama
Důchodci se bouří. Známý investor navrhnul radikálně omezit jejich práva
Ulehli ke spánku a už se nikdy neprobudili. Ráno bylo 1746 lidí po smrti, nikdo tehdy netušil proč
Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthew Perry
Nesnažte se dát míň: Tohle je minimální dýško, které servírky v roce 2026 nepovažují za výsměch
Podivuhodný příběh Blanche Dumas: jak se asi žilo ženě se třemi nohama a dvěma vaginami?
Reklama
Reklama