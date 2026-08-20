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Prasklo mu střevo, měl 2% šanci přežít, ale přesto pokračoval: Peklo závislosti Matthew Perry

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Miliony lidí ho milovaly jako věčně vtipkujícího Chandlera Binga, zatímco za kamerami sváděl boj, který ho opakovaně dostal až na hranici smrti. Matthew Perry (†54) by 19. srpna oslavil 57. narozeniny. Alkohol a léky mu postupně ovládly život, během natáčení Přátel polykal desítky tablet denně a jeho tělo nakonec vypovědělo službu. Ani děsivé zdravotní následky však neznamenaly konec jeho boje se závislostí.
Herec Matthew Perry měl celý život problémy se závislostí

Herec Matthew Perry měl celý život problémy se závislostí

Zdroj: Getty Images
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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