Češi sami rozhodli: Jedna nabíječka za 599 Kč nahradí tři. Na Alze ji kupují více než cokoliv jiného

Když Apple v říjnu 2020 vytáhl z krabic iPhonu 12 nabíjecí adaptéry a Samsung o pár měsíců později udělal totéž u Galaxy S21, miliony domácností začaly hromadit pestrou sbírku bílých a černých kostek. Jedna k telefonu, druhá k tabletu, třetí ke sluchátkům. Právě do téhle mezery teď míří AlzaPower Ultimate X500 67W, kompaktní nabíječka se dvěma USB-C a jedním USB-A portem, která se v žebříčcích Alzy drží na předních příčkách. Zákazníci ji řadí mezi nejprodávanější 230V nabíječky pro mobily i mezi nejprodávanější adaptéry k notebookům. Přes 800 hodnocení a průměr 4,8 z 5 krásně ukazují výsledek nákupního chování stovek zákazníků největšího českého e-shopu, Češi zkrátka našli favorita. Aktuálně má na Alze hodnocení 4,8 z 5 z téměř 800 hodnocení.
Tři porty, jeden adaptér: jak to funguje v praxi
Princip „jedna nahradí tři“ je jednoduchý: nabíječka má dva USB-C výstupy a jeden USB-A. Připojíte telefon, tablet a třeba bezdrátová sluchátka současně, aniž byste hledali další zásuvku. Celkový výkonový strop činí 67 W, takže při nabíjení jediného zařízení přes USB-C dostanete až 67 wattů, což stačí i na lehčí notebook. USB-A port zvládne až 18 W.
Důležité je ale říct, co to znamená při současném nabíjení více zařízení najednou. Celkový výkon se mezi porty rozděluje, takže tři připojená zařízení nedostanou každé 67 W. Přesnou rozdělovací matici Alza na produktové stránce neuvádí, ale v běžném scénáři (telefon, tablet, sluchátka) je to více než dostatečné. Telefon si řekne o 20–30 W, tablet o dalších 15–20 W a sluchátka o zlomek wattu.
Co za cenu 599 Kč dostanete
Cena 599 Kč je aktuální veřejná cena na Alze. S předplatným AlzaPlus+ klesne na 539 Kč. V obou případech jde o poměrně agresivní cenu za tříportovou GaN nabíječku s 67W stropem. Pro srovnání:
- FIXED Mini GaN 65W – tři porty, 65 W, na Alze za 699 Kč
- Anker Zolo 70W – podobný výkon, cena kolem 1 090 Kč
- Baseus – levnější modely nabízejí jen 30 W, srovnatelný 67W tříportový model bývá dražší
K ceně se váže i 36měsíční záruka, což je v kategorii příslušenství pod tisícikorunu nadstandard. Balení neobsahuje kabel, počítejte tedy s tím, že si ho koupíte zvlášť, nebo použijete ten, který už máte v šuplíku.
Technicky jde o konstrukci GaN, tedy nabíječku postavenou na nitridu galia místo klasického křemíku. Praktický výsledek? Menší rozměry (93 × 44 × 31 mm), nižší hmotnost (129 g) a vyšší účinnost. Na cestu se vejde do kapsy u batohu. Podporuje standardy PD 3.0 s PPS, QC 3.0/2.0, AFC, FCP, SCP i Apple 2.4A, takže pokryje naprostou většinu běžných zařízení na trhu. Ochranný systém 4Safe hlídá zkrat, přepětí, přetížení a přehřátí.
Nabije váš telefon rychle? Záleží na značce
Tady je potřeba být konkrétní, protože „univerzální nabíječka“ neznamená „maximální rychlost pro každý telefon“.
- iPhone 12 a novější – Apple uvádí, že pro rychlé nabíjení stačí minimálně 20W USB-C adaptér. AlzaPower s 67 W má tedy dostatečnou rezervu. Bez problému.
- Samsung Galaxy – modely s podporou Super Fast Charging vyžadují 25W nebo 45W nabíjení podle konkrétního modelu a vhodný adaptér s PD/PPS. AlzaPower oba standardy podporuje, takže 25W scénář zvládne a u části modelů také 45W režim; záleží na konkrétním telefonu a kabelu.
- Xiaomi – tady to skřípe. Modely jako Xiaomi 14T Pro s 120W HyperCharge jsou navrženy pro použití s kompatibilním 120W nabíjením výrobce. Univerzální GaN adaptér telefon nabije, ale bez maximální rychlosti. Kdo chce u Xiaomi plný výkon, potřebuje kompatibilní vysokovýkonové řešení.
Vstupní napětí 100–240 V znamená, že nabíječka funguje elektricky po celém světě. Fyzicky ale pasuje do evropských zásuvek typu C; pro Británii, USA nebo Švýcarsko budete potřebovat cestovní redukci.
Jak ji na Alze najdete
Drobný zádrhel pro ty, kdo produkt hledají: nabíječka byla původně vedená jako AlzaPower G610CCA Fast Charge 67W, dnes ji Alza uvádí jako AlzaPower Ultimate X500 67W. Původní URL stále funguje a vede na správný produkt. Při naší rešerši byla obě barevná provedení (černé i bílé) skladem s dostupností přes 10 kusů.
Alza nabízí i zvýhodněné ceny přes firemní Benefit program, ale k jejich využití potřebujete příslušný kód od zapojeného zaměstnavatele. Běžný zákazník se dostane nejníž přes AlzaPlus+ na zmíněných 539 Kč.
Jedna nabíječka, tři porty, cena pod šest stovek a stovky spokojených hodnocení. V kategorii, kde se část konkurence pohybuje od sedmi stovek výš, není těžké pochopit, proč si ji zákazníci Alzy kupují ve velkém.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík