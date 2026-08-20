Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Gordon Ramsey prozradí, proč jste celý život krájeli cibuli špatně: To je jeho tajný trik, jak ji nakrájet bleskově a neuronit jedinou slzu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Cibule je prakticky základem mnoha jídel, bez které většina receptů nedává smysl. Ať už ji tedy máte nebo nemáte rádi, dříve nebo později ji budete muset nakrájet. Krájení, sekání, lámání. No existuje víc způsobů, jak [...]...
plátky cibule a nůž

plátky cibule a nůž

Zdroj: Fotografie: Pixabay
Reklama
Další články z Světkreativity
Extrémně těžký kvíz na světová hlavní města: I cestovatelé budou mít problém získat 10/10 bodů
Extrémně těžký kvíz na světová hlavní města: I cestovatelé budou mít problém získat 10/10 bodů
Ihned prohledejte půdu: Stará elektronika v sobě skrývá zlato, které lze prodat i za 10 000 Kč
Ihned prohledejte půdu: Stará elektronika v sobě skrývá zlato, které lze prodat i za 10 000 Kč

Staré československé rádio nebo Flexaret nemusí být bezcenný krám. Některé kusy mohou být velmi zajímavé...

Za socialismu ji vlastnila každá rodina a stála jen pár Kčs: Dnes je remoska sběratelský poklad
Za socialismu ji vlastnila každá rodina a stála jen pár Kčs: Dnes je remoska sběratelský poklad

Staré remosky stále lákají sběratele. Nejvzácnější modely HUT mohou stát tisíce korun, některé se prodávají...

Důchody v roce 2027: Aleš Juchelka promluvil o dalším zvýšení. Stát chce na penze dát 740 miliard
Důchody v roce 2027: Aleš Juchelka promluvil o dalším zvýšení. Stát chce na penze dát 740 miliard

Na důchody má stát v roce 2027 dát 740 miliard korun. Vláda nyní řeší, zda penze navýší nad rámec zákonné...

Svědí vás kousnutí od komára, až z toho šílíte? Myslivecký trik s něčím, co má každý doma, si ulevíte do 30 vteřin
Svědí vás kousnutí od komára, až z toho šílíte? Myslivecký trik s něčím, co má každý doma, si ulevíte do 30 vteřin

Komáří kousnutí dokáže pěkně potrápit. I když se nejedená o život ohrožující situaci, bodnutí vás bude...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Světkreativity

Nejde tu o suché návody, ale o sousedskou inspiraci podaná s nadhledem. Jednoho dne vás tu může zaujmout recept na rychlou cuketovou buchtu, druhý den vás zas pohltí příběh o ztraceném prstenu, který po patnácti letech překvapivě našli na farmě – a ještě si nad tím připijete čajem. Články...

Všechny články tohoto autora →
Světkreativity
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.